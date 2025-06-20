Зміни до статуту "Укренерго" не вплинуть на фінансування від донорів, – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що внесені без погодження з міжнародними партнерами зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС України" не вплине на отримання цими компаніями коштів від кредиторів.

Про це міністр заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Треба працювати з державним інтересом і працювати на державу – те, що робить Міністерство енергетики... Воно не вплине на фінансування, повірте мені, все відбувається і буде відбуватись, і донори будуть й надалі фінансувати українську енергетику", – запевнив Галущенко.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що зміна статуту НЕК "Укренерго", яка відбулася 19 травня, не матиме негативного впливу на продовження донорами фінансування української енергетики.

Як повідомлялося, раніше Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії.

А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже попередив уряд про можливе призупинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Галущенка.

Крім того, через внесення змін до статуту наглядова рада НЕК "Укренерго" відмовилася розглядати питання призначення нового голови правління, якого мали затвердити 4 червня.

Відомо, що до фіналу відбору увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.