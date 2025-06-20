Галущенко хоче продовжити мораторій на банкрутство державних шахт ще на рік

Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств ще на рік – до 2027 року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Дійсно, плануємо. Це важливе питання", – сказав Галущенко, відповідаючи на питання щодо продовження мораторію на банкрутство державних шахт, строк якого спливає 1 січня 2026 року.

Він зазначив, що пропонуватиметься подовження мораторію ще на рік, до 2027 року.

Як повідомлялося, на початку 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжив мораторій на банкрутство державних шахт і єдиного виробника урану.

Законом продовжено до 1 січня 2026 року зупинення виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень, а також заборону порушення справ про банкрутство щодо державних вугледобувних підприємств та держпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат".

Раніше, у лютому 2024 року Верховна Рада вже продовжувала мораторій на банкрутство державних вугледобувних шахт, термін його дії сплив 1 січня 2025 року.