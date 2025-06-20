Шмигаль розповів, коли міністр єдності Чернишов має повернутися в Україну

Віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов офіційно перебуває у закордонному відрядженні до кінця поточного тижня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, коли чекати повернення Чернишова в Україну.

"Відповідні документи підписані з відрядженням до кінця цього тижня", – сказав голова уряду.

Як повідомлялося, за даними видання УП, закордонне відрядження Чернишова могло затягнутися через вручення колишнім його соратникам підозр у справі про можливе отримання хабарів від власника групи компаній "KSM Group", забудовника Сергія Копистири. Зокрема, віцепрем'єр не повернувся на анонсований ним же форум у Києві, присвячений проблемі повернення українських біженців.

За словами співрозмовників видання у правоохоронних органах, орієнтовно місяць тому НАБУ і САП провели обшуки у цій справі і у самого Чернишова. Крім того, під час обрання запобіжних заходів підозрюваним соратникам міністра прокурор вказував, що Чернишов був залучений до реалізації злочинної схеми.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.