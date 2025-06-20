Податківці оштрафували аптеки та медзаклади на 19 мільйонів. Найпоширеніші порушення
Із початку 2025 року Державна податкова служба провела 910 перевірок у сфері охорони здоров’я, зокрема в аптеках та інші закладах, що продають лікарські засоби та медичні вироби.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
Зазначається, що в результаті перевірок виявлено понад 1,7 тис. порушень податкового та іншого законодавства. Сума штрафів становить 19,1 млн гривень.
Серед найпоширеніших порушень:
- проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО та без видачі фіскального чеку;
- порушення порядку обліку товарних запасів;
- використання праці неоформлених працівників.
Податківці склали протоколи про адміністративні правопорушення на посадових осіб підприємств.
Читайте також: Податківці донарахували фармацевтичним компаніям 234 мільйони гривень податків
Зокрема, на Київщині аптечний склад ТОВ працював без РРО/ПРРО і не надав усі необхідні документи для перевірки, тож компанію штрафували на 53,8 тис. грн.
А на Івано-Франківщині при перевірці аптеки, в якій здійснює діяльність ФОП, виявлено порушення порядку обліку товарних запасів – штраф у 51,8 тис. грн.
Водночас на Кіровоградщині при перевірці аптеки встановлено, що ТОВ працювало без РРО/ПРРО, порушувало порядок обліку товарних запасів та не надало всіх необхідних документів. Штраф – 36,3 тис. грн.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.
На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати
