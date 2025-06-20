ASVIO Investment Holding має намір придбати страхову компанію "Країна" в умовах війни

Інвестиційна компанія ASVIO Investment Holding, яка володіє "Асвіо Банком", оголосила про придбання страхової компанії "Країна". Угода відбувається під час повномасштабної війни, на тлі високої конкуренції на ринку страхування.

Власники холдингу пояснюють рішення як крок у межах довгострокової стратегії розвитку, заявив голова наглядової ради холдингу Роман Ярошенков інтерв’ю Delo.ua.

За його словами, мета покупки – створення цифрового флагмана у сфері страхування. Холдинг має намір інтегрувати IT-рішення, які вже застосовуються в банківському напрямку, в новий сегмент. Зокрема, мова йде про досвід розробки платформи Garantiya.com, яка дозволяє підприємствам здійснювати фінансові операції в онлайн-форматі.

Ярошенко підкреслив, що компанія інвестує не в короткострокову вигоду, а у перспективу розвитку на 10-20 років. Угода відбувається відповідно до вимог Антимонопольного комітету.

"Щодо самої угоди – вона повністю прозора. Ми отримали дозвіл Антимонопольного комітету, вся інформація є у відкритому доступі. НБУ підійшов до цієї угоди дуже ретельно – і це правильно. Адже розвиток страхової компанії потребуватиме значних інвестицій. Регулятор має бути впевнений, що новий власник зможе підтримати компанію за потреби", – зазначив він.

Також у холдингу прокоментували появу критики в деяких медіа щодо цієї угоди. Представники ASVIO запевняють, що дотрималися всіх необхідних юридичних процедур, а негативні матеріали, на їхню думку, мають ознаки замовного характеру.

Раніше холдинг також інвестував у підприємства харчової промисловості, зокрема придбав нерухомість колишнього заводу "Росинка".

"Під час війни ми на відкритому аукціоні придбали нерухомість колишнього заводу "Росинка". Тоді багато хто думав, що ми збираємося зводити житло. Але через два роки інвестицій і відновлення колективу – ми вже цього місяця запустили виробництво. Це частина нашої Food & Beverage групи, яка налічує понад тисячу торгових представників і має логістичну інфраструктуру по всій країні. Те саме з СК "Країна", – зазначив Ярошенко.

За його словами, навіть в умовах війни ASVIO продовжує інвестувати в Україну. Холдинг не зупиняв роботу з початку повномасштабного вторгнення, створює нові робочі місця та реалізує масштабні проєкти в кількох галузях.