Власник Zara виключив повернення компанії в Росію

Виконавчий директор іспанської групи Inditex, яка є власником брендів Zara, Bershka та Pull & Bear, Оскар Гарсія Масейрас заявив, що умов для повернення до Росії "точно не існує".

Про це пише Financial Times.

На запитання, які були б сприятливі обставини для повернення групи на ринок, Гарсія Масейрас відповів: "Звичайно, середовище, яке відрізняється від поточного".

Як пише видання, мало які міжнародні компанії, що покинули Росію, мали б кращі можливості для повернення, ніж Inditex, яка раніше вважала Росію своїм найбільшим ринком за межами Іспанії, забезпечуючи 8,5% світового доходу до відходу компанії.

Гарсія Масейрас сказав, що будь-яке рішення про повернення до Росії буде ухвалене лише за "більш сприятливого геополітичного середовища".

"Але на даний момент умови точно не є правильними", – підкреслив він.

Раніше, в травні цього року стало відомо, що група Inditex вийшла з Росії у спосіб, що фактично дозволяє їй зберегти контроль і можливість повернення.

Гарсія Масейрас, коментуючи це, сказав, що на ринку одягу "існує безліч постачальників".

"У нас є постачальники, які працюють на нас. Ми ніколи не шукаємо ексклюзивних постачальників. Тож вони працюють на нас і на будь-якого іншого гравця в галузі. У нас немає подальших коментарів", – заявив він, а подібність продуктів пояснив глобальними тенденціями.

У жовтні 2022 року Inditex продала свою російську "дочку", яка зараз називається New Fashion, ліванській родині Даер. Вони вже мають франшизу на продаж продукції Inditex на Близькому Сході. За місяць до угоди родина створила в ОАЕ компанію Mixed R, і саме вона офіційно купила бізнес.

Перш ніж завершити продаж, Inditex списала кредит на 9,1 млрд руб. (приблизно $120 млн), виданий раніше дочірній компанії в Росії, та переказала їй ще 5,7 млрд руб. (близько $75 млн). Після цього компанію продали за "незначну" суму.

Як повідомлялося, іспанська компанія Inditex у березні 2022 року припинила торгівлю в Росії, закривши свої 502 магазини та припинивши онлайн-продажі. На Росію припадало близько 8,5% світового прибутку компанії Inditex.

У березні 2023 року Inditex вирішила остаточно закрити 269 магазинів у Росії, а решта 245 магазинів увійшла до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.