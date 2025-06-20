БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на понеділок

євро

Курс гривні знизився щодо долара та євро наприкінці робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 23 червня, на рівні 41,8335 грн/$, порівняно із 41,6854 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки до 48,2006 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 13 червня, тоді курс євро піднімався до 48,0825 грн.

Курс валют НБУ на 23 червня

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

ТЮ та просто роздайте ще по 1000 всім, плюньте на ППО і дрони і пообіцяйте каву в Криму. Має спрацювати
показати весь коментар
20.06.2025 16:26 Відповісти
пох...головне що купимо реактори для Хмельницької АЄС
показати весь коментар
20.06.2025 16:27 Відповісти
Буде хаос в країні, буде війна. Дивіться, нічого ж не сталося. ©
показати весь коментар
20.06.2025 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q Ностралєнскій
показати весь коментар
20.06.2025 17:25 Відповісти
А в кацапів все добре, у нашої влади теж. Не обіжені
показати весь коментар
20.06.2025 16:32 Відповісти
зєля наш прізєдєнт! парєньснарота! не чую похвали зеленському!
показати весь коментар
20.06.2025 16:34 Відповісти
До жартуєтесь, буде як в анекдоті!!! Вилізете з калюжі, замазані кров'ю: "Класно я їх приколов, я ж зовсім не за Зєлю…"
показати весь коментар
20.06.2025 16:41 Відповісти
а я не жартую. нагадую зебілам лозунги їхні ж лозунги.
показати весь коментар
20.06.2025 16:44 Відповісти
Рядовий Гривня, стенд ап фор Файт!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 16:38 Відповісти
Ще декілька років ЦІЄЇ влади і ...
показати весь коментар
20.06.2025 16:45 Відповісти
Не портрібно декілька років, ще рік і з країни залишиться пів "вареника", злидні, бідність найбільша в Європі, найбільші цвинтарі за три роки в світі... зате маємо такого Бубочкузпростогонароту!!!
показати весь коментар
20.06.2025 17:55 Відповісти
Чергове «досягнення» зеленського з циклу «Вперше в історії»
показати весь коментар
20.06.2025 16:45 Відповісти
Так запас же большой, зачем топить гривну?
показати весь коментар
20.06.2025 17:59 Відповісти

