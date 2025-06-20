Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на понеділок

Курс гривні знизився щодо долара та євро наприкінці робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 23 червня, на рівні 41,8335 грн/$, порівняно із 41,6854 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки – до 48,2006 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 13 червня, тоді курс євро піднімався до 48,0825 грн.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.