Кількість держслужбовців в Україні за п’ять років скоротилася на 43 тисячі, – Шмигаль

В Україні впродовж п'яти років скоротили 66 тис. вакансій у державній службі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає ЕП.

"Ми за останні п'ять років значно скоротити кількість державних службовців. До вашого відома, скорочено 66 тис. вакансій і 43 тис. відповідних державних службовців за ці роки – це внесок уряду в економію державних коштів, який вже зроблений", – сказав Шмигаль.

Він також запевнив, що уряд скорочує нецільові витрати, а також проводить процеси з дерегуляції.

У березні Шмигаль говорив, що за три роки повномасштабної війни кількість державних службовців в Україні скоротилася майже на 30%.

Станом на вересень минулого року в Україні налічувалося 198 638 посад державної служби за штатним розписом. Із них найвищої категорії А – 284. Водночас фактично працював 158 091 держслужбовець.

У квітні цього року Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення та виплати державним службовцям надбавки за володіння англійською мовою, яку почнуть нараховувати після завершення війни.