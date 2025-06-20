Кількість держслужбовців в Україні за п’ять років скоротилася на 43 тисячі, – Шмигаль
В Україні впродовж п'яти років скоротили 66 тис. вакансій у державній службі.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає ЕП.
"Ми за останні п'ять років значно скоротити кількість державних службовців. До вашого відома, скорочено 66 тис. вакансій і 43 тис. відповідних державних службовців за ці роки – це внесок уряду в економію державних коштів, який вже зроблений", – сказав Шмигаль.
Він також запевнив, що уряд скорочує нецільові витрати, а також проводить процеси з дерегуляції.
У березні Шмигаль говорив, що за три роки повномасштабної війни кількість державних службовців в Україні скоротилася майже на 30%.
Станом на вересень минулого року в Україні налічувалося 198 638 посад державної служби за штатним розписом. Із них найвищої категорії А – 284. Водночас фактично працював 158 091 держслужбовець.
У квітні цього року Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення та виплати державним службовцям надбавки за володіння англійською мовою, яку почнуть нараховувати після завершення війни.
