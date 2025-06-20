Видатки держбюджету зросли від початку року на 22% і сягнули 1,5 трильйона гривень. Куди витрачали кошти?. ІНФОГРАФІКА
Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України за січень-травень цього року становить 1,5 трлн грн, що на 280,8 млрд грн, або на 22,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Як зазначається, в травні було витрачено 352,8 млрд грн.
Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку й оборону за п'ять місяців становили 984,1 млрд грн, або 64% від усіх видатків загального фонду. Зокрема, в травні було витрачено 218,9 млрд грн.
За економічною класифікацією в структурі видатків найбільше було спрямовано:
607,3 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (в травні – 132,1 млрд грн), або 39,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-травень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%);
213,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 52,9 млрд грн), або 13,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
266,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 53,4 млрд грн), або 17,3% від загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн, або на 12,6%, більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
204,8 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 41,8 млрд грн), або 13,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
- забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
136,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (в травні – 44,1 млрд грн), або 8,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,9 млрд грн, або на 34,4%);
73,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 19,2 млрд грн), або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,8 млрд грн, або на 11,9%).
Раніше повідомлялося, що за січень-травень 2025 року надходження до загального фонду держбюджету України за платежами, що адмініструє Державна податкова служба, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 року.
