Податкова заявила про збільшення надходжень до бюджету. Цього року вони вже зросли на 50%

За січень-травень 2025 року надходження до загального фонду держбюджету України за платежами, що адмініструє Державна податкова служба, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Окрім того, ця сума платежів майже на 50% більше, ніж у середньому за п'ять місяців у період 2022-2024 років.

Разом із тим, результати контрольно-перевірочної роботи свідчать про непоодинокі випадки застосування різних схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків.

Так, механізми із використанням віртуальних активів широко використовуються для приховування реальних обсягів проведених операцій та вартості майна, ухилення від оподаткування та приховування активів, що перебувають у власності як на території України, так і за межами держави.

Також встановлено застосування торговими мережамаи механізмів так званого "дроблення бізнесу" шляхом залучення ФОПів. Така схема роботи торгових мереж через "дроблення бізнесу" призвела до ухилення від сплати ПДВ на загальну суму 668,5 млн гривень.

"З початку року за результатами проведених 23,1 тис. перевірок суб'єктів господарювання донараховано понад 22,5 млрд грн, сума узгоджених грошових зобов'язань склала понад 11 млрд грн. До бюджету вже надійшло понад 2 млрд грн", – зазначив заступник голови Держподаткової Андрій Троцко.

Раніше повідомлялося, що станом на травень 2025 року 1,29 млн фізосіб-підприємців мають податкові борги перед державою на понад 13 млрд грн. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.

Також повідомлялося, що за травень цього року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.