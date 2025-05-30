Загальний фонд держбюджету України в травні отримав 204 мільярди. За квітень надійшло на 73 мільярди більше

За травень цього року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн, зокрема:

45,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

30,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

21,4 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн);

15,2 млрд грн – акцизний податок;

4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби склали 55,6 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками травня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 47,4 млрд грн у вигляді єдиного страхового внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

Як повідомлялося, за квітень цього року до загального фонду державного бюджету України надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Також повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.