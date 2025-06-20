Податкова служба вперше з початку року не виконала план надходжень від ПДВ

Державна податкова служба (ДПСУ) у травні зібрала 21,7 млрд грн ПДВ до держбюджету, що на 1,5 млрд грн менше встановленого місячного плану.

Таким чином, ДПСУ вперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ, пише українська редакція Forbes.

Водночас залишок не відшкодованого бізнесу ПДВ за підсумками травня майже не змінився: він зменшився всього на 39,5 млн грн – до 30,3 мільярда гривень.

Водночас план податкових надходжень до держбюджету з інших джерел у травні все ж перевищував план: від ПДФО надійшло на 10,7% більше, ніж було передбачено, від податку на прибуток підприємств – на 5,2% більше, від акцизів – на 3,3%.

Загалом за січень-травень ДПСУ перевиконала план надходжень на 51,6 млрд грн. Саме збільшення надходжень має стати ключовим джерелом покриття додаткового дефіциту бюджету у розмірі близько 400 млрд грн.

Читайте також: "Виконання планів із щомісячним підвищенням показників": Новий голова Податкової поставив підлеглим перше завдання

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, станом на 1 квітня залишок не відшкодованих сум ПДВ становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн. Станом на 1 травня залишок не відшкодованих сум ПДВ зріс до 30,36 млрд грн, переважно за рахунок збільшення обсягу заявок від бізнесу, щодо яких призначено різноманітні перевірки.