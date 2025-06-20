БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податкова служба вперше з початку року не виконала план надходжень від ПДВ

Податківці вперше з початку року не виконали план надходжень від ПДВ

Державна податкова служба (ДПСУ) у травні зібрала 21,7 млрд грн ПДВ до держбюджету, що на 1,5 млрд грн менше встановленого місячного плану.

Таким чином, ДПСУ вперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ, пише українська редакція Forbes.

Водночас залишок не відшкодованого бізнесу ПДВ за підсумками травня майже не змінився: він зменшився всього на 39,5 млн грн – до 30,3 мільярда гривень.

Водночас план податкових надходжень до держбюджету з інших джерел у травні все ж перевищував план: від ПДФО надійшло на 10,7% більше, ніж було передбачено, від податку на прибуток підприємств – на 5,2% більше, від акцизів – на 3,3%.

Загалом за січень-травень ДПСУ перевиконала план надходжень на 51,6 млрд грн. Саме збільшення надходжень має стати ключовим джерелом покриття додаткового дефіциту бюджету у розмірі близько 400 млрд грн.

Читайте також: "Виконання планів із щомісячним підвищенням показників": Новий голова Податкової поставив підлеглим перше завдання

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, станом на 1 квітня залишок не відшкодованих сум ПДВ становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн. Станом на 1 травня залишок не відшкодованих сум ПДВ зріс до 30,36 млрд грн, переважно за рахунок збільшення обсягу заявок від бізнесу, щодо яких призначено різноманітні перевірки.

Автор: 

держбюджет (1682) податки (2589) ПДВ (429) Державна податкова служба (441) Кравченко Руслан (31)
Топ коментарі
+17
Гусаки стають лисими? А що так, пір`я чомусь не росте?
показати весь коментар
20.06.2025 18:02 Відповісти
+13
А все тому що щіпачі гусей не общіпують мажорних гусей, а лише простих громадян.
показати весь коментар
20.06.2025 18:25 Відповісти
+8
А головний у цьому досягненні пішов підіймати прокуратуру.
показати весь коментар
20.06.2025 20:05 Відповісти
теперь зелёные держ-б-лядоты останутся без зп?
показати весь коментар
20.06.2025 18:05 Відповісти
Вони точно ні.
показати весь коментар
20.06.2025 22:30 Відповісти
Створять ще одне міністерство
показати весь коментар
21.06.2025 12:31 Відповісти
******** за "роботу"
показати весь коментар
20.06.2025 18:15 Відповісти
Зараз гетьманцев податок на повітря введе, і план буде виконано.
показати весь коментар
20.06.2025 18:32 Відповісти
інвестняням зеленого ******** доведеться навчитися смоктати...
показати весь коментар
20.06.2025 18:38 Відповісти
Все правильно - збільшення оподаткування населення та бізнесу + дика мобілізація - це зменшення доходів .
Вся надія тепер на прокурорів , депутатів та пенсіонерів -силовиків - нафронтників - самих головних платників податків і рушіїв економіки
показати весь коментар
20.06.2025 20:17 Відповісти
Пора вводити податок на повітря, бо не буде чим платити мільйонні виплати чинушам, прокурорам, суддям, та усім іншим, хто зсередини розвалює державу корупцією, схематозом. Хоча мабуть для них завжди знайдуть гроші, а от пересічним пенсіонерам можуть і затримати їх 3000+.
показати весь коментар
20.06.2025 22:29 Відповісти
Какой нахрен может быть ПДВ если предприятия разбомбили?
показати весь коментар
20.06.2025 23:48 Відповісти
не це дивно. дивно, як вона під керівництвом наших виб...лядків до сьогодня цей план взагалі виконувала
показати весь коментар
21.06.2025 10:58 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 14:34 Відповісти
Що , моделі з Only Fans вже не справляються ? Контрольну "закупку" Гетьманцев з ментами зробив вже у них.?
показати весь коментар
21.06.2025 17:13 Відповісти
Факт невиконання плану та зростання «хвоста» невідшкодованого ПДВ підтверджує, наскільки бізнесу потрібні системні податкові консультації, грамотне адміністрування ПДВ і своєчасний супровід перевірок ДПС. Практика АО Альва Прайвесі показує: прозора підготовка реєстрації податкових накладних, регулярний моніторинг ризикових критеріїв і якісний пакет первинки для «камеральної» економлять компаніям місяці очікування та значні суми обігових коштів. Поки держава «підтягує» плани, варто проактивно убезпечувати свій cash-flow.
показати весь коментар
23.06.2025 09:55 Відповісти

