Російську еліту відрізали від здобуття освіти у Великій Британії. Раніше там навчалося найбільше дітей російських олігархів

Кількість російських студентів у Великій Британії внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та почастішання відмов у видачі віз знизилася до найнижчого за останні 15 років рівня. Донедавна Велика Британія залишалася одним із головних напрямків для здобуття освіти серед дітей представників російської еліти.

Про це пише The Moscow Times.

За даними британського Міністерства внурішніх справ, з березня 2024 року до березня 2025 року росіяни оформили 1275 студентських віз – на 20% менше, ніж роком раніше. Це найнижчий показник за 15 років.

За даними Forbes, Велика Британія посідала перше місце серед зарубіжних країн за кількістю студентів із сімей російських мільярдерів – два десятки спадкоємців великих бізнесменів навчалися в британських вузах.

Кількість російських вступників до британських вишів також знижується через санкції, оскільки дітей, чиї батьки під санкціями, школи більше не приймають.

Окрім того, виникли значні проблеми з оплатою – платежі неможливо провести із санкційних банків у фунтах, а всі британські банки пішли з Росії.

До того ж Велика Британія відмовляє росіянам у студентських візах, якщо гроші на проживання та навчання зберігаються у підсанкційних банках. У візах відмовили студентам, які в складі пакета документів подавали виписки про стан рахунку з російських банків, що потрапили під санкції (під ними перебувають понад 90% банківської системи Росії).

Негативно впливає на російський студентський потік і загальне посилення міграційної політики: за даними 2023 року, частка відмов у студентських візах для росіян зросла в 10 разів – із менш ніж 1% до 10%. Процедура отримання студентської візи до Великої Британії стала складнішою і вимагає підтвердження наявності фінансових можливостей не лише для навчання, а й проживання.

Також введено обмеження щодо терміну та роботи під час навчання: студенти програм бакалаврату та вище можуть перебувати в країні не більше п'яти років та не мають права працювати в країні.

При цьому офіційної заборони на вступ росіян до британських вишів немає.

Із 2022 року британські виші почали згортати академічну співпрацю з російськими установами та натомість розширювали програми обміну для українських студентів. За даними Агентства статистики вищої освіти Великої Британії (HESA), за останні два роки кількість студентів з України у Великій Британії майже подвоїлася.

Раніше стало відомо, що провідні російські університети цього року різко підвищили вартість навчання таких напрямах, як прикладна математика, комп'ютерні науки, технічна і ядерна фізика. У семи з десяти провідних вишів Росії за 2025 рік ціни на навчання з низки напрямків зросли щонайменше на 25%.

Зміна вартості навчання в Росії відбувається на тлі реформи системи вищого навчання та вимоги президента РФ Владіміра Путіна збільшити кількість робітників на заводах.