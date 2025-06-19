Росіянам різко підняли ціни на навчання після вимоги Путіна направити більше працівників на заводи
Провідні російські університети цього року різко підвищили вартість навчання таких напрямах, як прикладна математика, комп'ютерні науки, технічна і ядерна фізика. У семи з десяти провідних вишів Росії за 2025 рік ціни на навчання з низки напрямків зросли щонайменше на 25%.
Про це пише The Moscow Times.
Як повідомляється, найпомітніший стрибок цін – до 50–60% – зафіксували в Московському фізико-технічному інституті (МФТІ).
Ціна за навчання за однією з найпопулярніших МФТІ програм "прикладна математика та інформатика" зросла з 467 тис. до 767 тис. руб. (приріст 64%). На 48% зросли ціни за напрямами "інформатика та обчислювальна техніка", "ядерна фізика та технології" та "технічна фізика".
В інших російських вишах ціни на навчання зросли від 15% до 41%.
Зміна вартості навчання відбувається на тлі реформи системи вищого навчання та вимоги президента РФ Владіміра Путіна збільшити кількість робітників на заводах.
Наприклад, влада Москви різко збільшила кількість бюджетних місць у коледжах і гарантує для кожного дев'ятикласника безкоштовне місце.
Держдума РФ у травні ухвалила закон, який дозволяє російському уряду контролювати бюджетний та платні набори студентів до вузів. Він передбачає скорочення списку спеціальностей, на навчання за якими можна отримати кредит. У Міносвіти РФ наполягають на скороченні навчання юристів, економістів та менеджерів.
Раніше повідомлялося, що в 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.
До того стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.
Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.
Сама головна проблема України - це росія, тому свої проблеми треба дуже добре знати. Звідси і че там на кацапах.
За що нас Бог покарав жити поруч з цією територією рабів - не знаю. Може Володя (той, що Мономах) десь згрішив і поруч з Руссю ордою було створено оце царство рабів-андрофагів?
Заходить Хрущов в свинарник а там вгодовані свині хрокають - Хру... Хру... Хру...
Хрущов як закричить!
Вашу та мать давайте ім больше кукурудзи чтобі оні до конца вигаварівалі маю хфамілію!
Ресурсы, которые позволяли российской экономике два года показывать рост в условиях войны и санкций, исчерпаны, заявила на Петербургском международном экономическом форуме в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает https://www.moscowtimes.ru/2025/06/19/nabiullina-zayavila-obischerpanii-poslednih-resursov-rossiiskoi-ekonomiki-a166619 The Moscow Times.
«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», - сказала она. По словам Набиуллиной, речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонде национального благосостояния, с помощью которого правительство латало «дыры» в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.
«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», - сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС). Уровень безработицы, по данным Росстата, опустился до исторического минимума в 2,3%, а массовая эмиграция и вебровка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство оценивает в 2 млн человек.
Уровень загрузки мощностей на предприятиях, согласно Росстату, превышал 80%, что стало рекордом в современной истории. Ликвидные активы ФНБ с начала войны сократились втрое - до 2,8 трлн рублей. Запасы валюте в фонде снизились до 153,7 млрд юаней - минимума с момента его создания в 2008 году, а золотой запас ФНБ похудел до 139,5 тонны, хотя перед началом войны превышал 400 тонн. Фонд может быть полностью исчерпан в 2026 году, предупреждали эксперты РАНХиГС.
Российская экономика находится «на грани рецессии», заявил на сессии ПМЭФ с Набиуллиной глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, в первом квартале темпы роста ВВП замедлились втрое - 4,1% до 1,4%, а квартал к кварталу экономика впервые с 2022 года начала сжиматься.
Прибыли бизнеса в марте обвалились на треть, а в ключевом, нефтегазовом секторе - вдвое. Промышленность оказалась на грани стагнации (1,2% роста за январь-апрель), а гражданские отрасли начали сокращаться. Оборот розницы замедлился в 3 раза - 2,4% на конец апреля против 7,2% на конец декабря.
После трех лет военной мобилизации экономика России охлаждается, констатирует Александр Коляндр, научный сотрудник Center for European Policy Analysis. «Экономика выдыхается, а спад легко может превратиться в обвал, - предупреждает он. - Неверные решения чиновников, дальнейшее падение цен на нефть, неосторожность с инфляцией - и Россия может оказаться в большой беде».
Міхаль Сергеіч сказав би якби був живий - "патуже теперь нуно затянуть паяса - патуже"
на освіті
Це пов'язано з витратами навчального закладу на підготовку спеціаліста та з високими рейтингами таких інститутів.
Конкурс у ці університети високий.
Вони знаходяться в рамках міжнародної конкурентоспроможності, тому виходять саме з цін конкурентів та з власного позиціонування на глобальному ринку освіти.
Це найнижча частка.
У соціогуманітарних університетах, наприклад, на платній основі навчаються 80% студентів, а в медичних - 50%.
