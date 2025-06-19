Росіянам різко підняли ціни на навчання після вимоги Путіна направити більше працівників на заводи

Провідні російські університети цього року різко підвищили вартість навчання таких напрямах, як прикладна математика, комп'ютерні науки, технічна і ядерна фізика. У семи з десяти провідних вишів Росії за 2025 рік ціни на навчання з низки напрямків зросли щонайменше на 25%.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, найпомітніший стрибок цін – до 50–60% – зафіксували в Московському фізико-технічному інституті (МФТІ).

Ціна за навчання за однією з найпопулярніших МФТІ програм "прикладна математика та інформатика" зросла з 467 тис. до 767 тис. руб. (приріст 64%). На 48% зросли ціни за напрямами "інформатика та обчислювальна техніка", "ядерна фізика та технології" та "технічна фізика".

В інших російських вишах ціни на навчання зросли від 15% до 41%.

Зміна вартості навчання відбувається на тлі реформи системи вищого навчання та вимоги президента РФ Владіміра Путіна збільшити кількість робітників на заводах.

Наприклад, влада Москви різко збільшила кількість бюджетних місць у коледжах і гарантує для кожного дев'ятикласника безкоштовне місце.

Держдума РФ у ​​травні ухвалила закон, який дозволяє російському уряду контролювати бюджетний та платні набори студентів до вузів. Він передбачає скорочення списку спеціальностей, на навчання за якими можна отримати кредит. У Міносвіти РФ наполягають на скороченні навчання юристів, економістів та менеджерів.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.