БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 727 24

Росіянам різко підняли ціни на навчання після вимоги Путіна направити більше працівників на заводи

Росіянам різко підняли ціни на навчання після вимоги Путіна направити більше працівників на заводи

Провідні російські університети цього року різко підвищили вартість навчання таких напрямах, як прикладна математика, комп'ютерні науки, технічна і ядерна фізика. У семи з десяти провідних вишів Росії за 2025 рік ціни на навчання з низки напрямків зросли щонайменше на 25%.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, найпомітніший стрибок цін – до 50–60% – зафіксували в Московському фізико-технічному інституті (МФТІ).

Ціна за навчання за однією з найпопулярніших МФТІ програм "прикладна математика та інформатика" зросла з 467 тис. до 767 тис. руб. (приріст 64%). На 48% зросли ціни за напрямами "інформатика та обчислювальна техніка", "ядерна фізика та технології" та "технічна фізика".

В інших російських вишах ціни на навчання зросли від 15% до 41%.

Зміна вартості навчання відбувається на тлі реформи системи вищого навчання та вимоги президента РФ Владіміра Путіна збільшити кількість робітників на заводах.

Наприклад, влада Москви різко збільшила кількість бюджетних місць у коледжах і гарантує для кожного дев'ятикласника безкоштовне місце.

Держдума РФ у ​​травні ухвалила закон, який дозволяє російському уряду контролювати бюджетний та платні набори студентів до вузів. Він передбачає скорочення списку спеціальностей, на навчання за якими можна отримати кредит. У Міносвіти РФ наполягають на скороченні навчання юристів, економістів та менеджерів.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Автор: 

безробіття (382) освіта (256) робота (959) росія (15185) ціни (3727) навчання (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Коротше, в МФТІ тепер вчитися дорожче, треба десь 767 000 рублів. Ну може комусь цікаво, не просто ж так ці новини публікують.
показати весь коментар
19.06.2025 21:00 Відповісти
+2
Спад легко может превратиться в обвал.

Ресурсы, которые позволяли российской экономике два года показывать рост в условиях войны и санкций, исчерпаны, заявила на Петербургском международном экономическом форуме в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает https://www.moscowtimes.ru/2025/06/19/nabiullina-zayavila-obischerpanii-poslednih-resursov-rossiiskoi-ekonomiki-a166619 The Moscow Times.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», - сказала она. По словам Набиуллиной, речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонде национального благосостояния, с помощью которого правительство латало «дыры» в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», - сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС). Уровень безработицы, по данным Росстата, опустился до исторического минимума в 2,3%, а массовая эмиграция и вебровка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство оценивает в 2 млн человек.

Уровень загрузки мощностей на предприятиях, согласно Росстату, превышал 80%, что стало рекордом в современной истории. Ликвидные активы ФНБ с начала войны сократились втрое - до 2,8 трлн рублей. Запасы валюте в фонде снизились до 153,7 млрд юаней - минимума с момента его создания в 2008 году, а золотой запас ФНБ похудел до 139,5 тонны, хотя перед началом войны превышал 400 тонн. Фонд может быть полностью исчерпан в 2026 году, предупреждали эксперты РАНХиГС.

Российская экономика находится «на грани рецессии», заявил на сессии ПМЭФ с Набиуллиной глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, в первом квартале темпы роста ВВП замедлились втрое - 4,1% до 1,4%, а квартал к кварталу экономика впервые с 2022 года начала сжиматься.

Прибыли бизнеса в марте обвалились на треть, а в ключевом, нефтегазовом секторе - вдвое. Промышленность оказалась на грани стагнации (1,2% роста за январь-апрель), а гражданские отрасли начали сокращаться. Оборот розницы замедлился в 3 раза - 2,4% на конец апреля против 7,2% на конец декабря.

После трех лет военной мобилизации экономика России охлаждается, констатирует Александр Коляндр, научный сотрудник Center for European Policy Analysis. «Экономика выдыхается, а спад легко может превратиться в обвал, - предупреждает он. - Неверные решения чиновников, дальнейшее падение цен на нефть, неосторожность с инфляцией - и Россия может оказаться в большой беде».
показати весь коментар
19.06.2025 21:39 Відповісти
+2
з урахуванням того, що у нас в цьому році теж на 50% хочуть підняти вартість навчяння... "меня терзают смутные сомнения... "
показати весь коментар
19.06.2025 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше, в МФТІ тепер вчитися дорожче, треба десь 767 000 рублів. Ну може комусь цікаво, не просто ж так ці новини публікують.
показати весь коментар
19.06.2025 21:00 Відповісти
Колись, та й не так вже й давно, сміялися з кацапів, та іронічно називали таке явище че там у хохлов. І самі не помітили як все змінилося на протилежне, і зараз кацапи сміються із нас під рубрикою: шо там у кацапів. Сумно це все...
показати весь коментар
19.06.2025 21:46 Відповісти
З вовками жить по вольчьі вить.
Сама головна проблема України - це росія, тому свої проблеми треба дуже добре знати. Звідси і че там на кацапах.
показати весь коментар
20.06.2025 00:29 Відповісти
Нестача кваліфікованої робочої сили (що вже казати про висококваліфікованих) на підприємствах московії стає все далі значущою (десь бачив, що КНДР направляє спеціалістів до московії). Але головна проблема в тому, що ті московити, які з членом, не можуть народжувати нове м'ясо (анатомія не дозволяє), а ті, що з "вареником" не торопляться те робити навіть від "муслімів" чи "вузькооких". На жаль, і демографічна криза (бо тих, що з "члєном" утилізують, а інші або п'ють, або колються/нюхають/пихають), і економічна на московії можуть тривати довго: якщо там найвидатніший діяч - Сталін, то вони помруть, але бунту/повстання/спротиву здійснювати не будуть.
За що нас Бог покарав жити поруч з цією територією рабів - не знаю. Може Володя (той, що Мономах) десь згрішив і поруч з Руссю ордою було створено оце царство рабів-андрофагів?
🤔
показати весь коментар
19.06.2025 21:18 Відповісти
Непонял . Они боятся Бусификации на завод и потому цены в универах выросли, типа откосить временно ?
показати весь коментар
19.06.2025 21:22 Відповісти
З цього приводу хороший анєкдот про Хрущова.
Заходить Хрущов в свинарник а там вгодовані свині хрокають - Хру... Хру... Хру...
Хрущов як закричить!
Вашу та мать давайте ім больше кукурудзи чтобі оні до конца вигаварівалі маю хфамілію!
показати весь коментар
20.06.2025 00:32 Відповісти
Спад легко может превратиться в обвал.

Ресурсы, которые позволяли российской экономике два года показывать рост в условиях войны и санкций, исчерпаны, заявила на Петербургском международном экономическом форуме в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает https://www.moscowtimes.ru/2025/06/19/nabiullina-zayavila-obischerpanii-poslednih-resursov-rossiiskoi-ekonomiki-a166619 The Moscow Times.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», - сказала она. По словам Набиуллиной, речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонде национального благосостояния, с помощью которого правительство латало «дыры» в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», - сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС). Уровень безработицы, по данным Росстата, опустился до исторического минимума в 2,3%, а массовая эмиграция и вебровка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство оценивает в 2 млн человек.

Уровень загрузки мощностей на предприятиях, согласно Росстату, превышал 80%, что стало рекордом в современной истории. Ликвидные активы ФНБ с начала войны сократились втрое - до 2,8 трлн рублей. Запасы валюте в фонде снизились до 153,7 млрд юаней - минимума с момента его создания в 2008 году, а золотой запас ФНБ похудел до 139,5 тонны, хотя перед началом войны превышал 400 тонн. Фонд может быть полностью исчерпан в 2026 году, предупреждали эксперты РАНХиГС.

Российская экономика находится «на грани рецессии», заявил на сессии ПМЭФ с Набиуллиной глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным Росстата, в первом квартале темпы роста ВВП замедлились втрое - 4,1% до 1,4%, а квартал к кварталу экономика впервые с 2022 года начала сжиматься.

Прибыли бизнеса в марте обвалились на треть, а в ключевом, нефтегазовом секторе - вдвое. Промышленность оказалась на грани стагнации (1,2% роста за январь-апрель), а гражданские отрасли начали сокращаться. Оборот розницы замедлился в 3 раза - 2,4% на конец апреля против 7,2% на конец декабря.

После трех лет военной мобилизации экономика России охлаждается, констатирует Александр Коляндр, научный сотрудник Center for European Policy Analysis. «Экономика выдыхается, а спад легко может превратиться в обвал, - предупреждает он. - Неверные решения чиновников, дальнейшее падение цен на нефть, неосторожность с инфляцией - и Россия может оказаться в большой беде».
показати весь коментар
19.06.2025 21:39 Відповісти
Праєлі ввесь спадок сраліна-хрущова-брєжнева...
Міхаль Сергеіч сказав би якби був живий - "патуже теперь нуно затянуть паяса - патуже"
показати весь коментар
20.06.2025 00:35 Відповісти
из рaзрядa рaкет нa 2 зaлпa
показати весь коментар
21.06.2025 03:30 Відповісти
Ага . Наїбулліна як і Арєстовіч - бреше як собака .
показати весь коментар
21.06.2025 12:04 Відповісти
з урахуванням того, що у нас в цьому році теж на 50% хочуть підняти вартість навчяння... "меня терзают смутные сомнения... "
показати весь коментар
19.06.2025 21:42 Відповісти
Я вибачаюсь, можна посилання? Запитую як зацікавлена особа і батько. Дякую.
показати весь коментар
20.06.2025 08:54 Відповісти
загугліть таку назву "В Україні зросте вартість контрактного навчання в державних вишах"
на освіті
показати весь коментар
20.06.2025 08:56 Відповісти
КАК ГОВОРИТСЯ?!ЧЕМ ГЛУБЖЕ В ЛЕС!ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ!!!!!УТОПИЯ!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 21:49 Відповісти
Чем дальше в лес - тем толще партизаны.
показати весь коментар
19.06.2025 23:03 Відповісти
Чем дальше в лес, тем больше влез.
показати весь коментар
20.06.2025 08:55 Відповісти
То ли еще будет ойо-йой!Правильною дорогою идете,товарищи!
показати весь коментар
19.06.2025 21:50 Відповісти
Технічні виші є найдорожчими.
Це пов'язано з витратами навчального закладу на підготовку спеціаліста та з високими рейтингами таких інститутів.
Конкурс у ці університети високий.
Вони знаходяться в рамках міжнародної конкурентоспроможності, тому виходять саме з цін конкурентів та з власного позиціонування на глобальному ринку освіти.
показати весь коментар
19.06.2025 21:56 Відповісти
У технічних вишах Росії зараз кожен третій студент навчається платно.
Це найнижча частка.
У соціогуманітарних університетах, наприклад, на платній основі навчаються 80% студентів, а в медичних - 50%.
показати весь коментар
19.06.2025 22:03 Відповісти
Ну так и у нас ситуация похожая. Толкового токаря, слесаря по металлу не найти! Впрочем, и бестолковых тоже не особо много. Гайки крутить некому на заводах-фабриках.
показати весь коментар
19.06.2025 23:05 Відповісти
Це чудова новина - що в Україні є заводи та фабрики та нестача робочих місць!
Маладца! 👍
показати весь коментар
20.06.2025 00:37 Відповісти
так зарплаты маленькие, конечно народ будет в европе работать
показати весь коментар
20.06.2025 07:00 Відповісти
Україна втрачає молодь.Так вчителька зі Львова Світлана Божко сказала, що з 34 учнів її випускного 11-го класу до Європи переїдуть 18 учнів: 8 дівчаток і 11 хлопчиків.https://www.unian.ua/society/demografiya-v-ukrajini-dedali-bilshe-molodih-zhinok-jidut-do-yevropi-13042755.html#:~:text=%D0%87%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%3A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C%20%2D%20The%20Telegraph https://www.unian.ua/society/demografiya-v-ukrajini-dedali-bilshe-molodih
показати весь коментар
20.06.2025 01:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 