Путін наказав почати масове використання цифрового рубля

Російський диктатор Володимир Путін доручив зробити масовим використання цифрового рубля і наказав Центробанку та уряду РФ прискорити роботу у цього напрямку.

Про це він заявив, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), передає "Коммерсант".

"У Росії відповідний пілотний проєкт реалізується вже майже два роки: відпрацьовано всі основні операції, включаючи відкриття та закриття рахунків, перекази між фізичними та юридичними особами, оплата товарів та послуг. Нині завдання зробити використання цифрового рубля масовим як серед громадян, так і підприємств, банків", – сказав Путін.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, реалізація проєкту "цифрового рубля", який Центробанк Росії готував понад чотири роки, уповільнилась через санкції.

Через пов'язані з цим через технічні проблеми запуск третьої форми російської національної валюти, яка мала стати альтернативною паперовим банкнотам та безготівковим рублям, було перенесено на 2026 рік.

Центробанк Росії планував почати широке запровадження цифрового рубля влітку 2025 року, обіцяючи російським громадянам "безпеку", а також можливість проводити транзакції без доступу до інтернету.

Із вересня 2024 року стартував пілотний проєкт, у рамках якого новий вид російських грошей тестували 15 банків, 30 компаній та понад 20 тис. торгових точок. За його підсумками голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна повідомляла, що запуск цифрового рубля у широке використання відкладається на невизначений термін.

Згодом у рсійському Центробанку визнали: проблеми з цифровим рублем пов'язані відсутністю власних технологій. У банків виникали різні складнощі, пов'язані із забезпеченням технологічної незалежності.

Чи буде дотриманий новий термін із впровадження цифрового рубля, залишається незрозумілим. Банки та бізнес вважають, що й у 2026 році запустити його, можливо, не вийде.