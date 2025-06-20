В Україні з 1 липня сім’ям із низькими доходами виплачуватимуть базову соцдопомогу. Хто зможе отримати?

В Україні з 1 липня цього року стартує експериментальний проєкт для сімей із низькими доходами.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Одержати виплату зможуть сім'ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Із 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи/сім'ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).

Заява на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім'ї подається в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія") або в паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім'ї.

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 грн.

Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім'ї, кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70% такої базової величини – для кожного наступного члена сім'ї.

Виплата призначається строком на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту (два роки).

Як повідомлялося, в березні Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.

У червні стало відомо, що Кабінет Міністрів запровадив одноразову допомогу для дітей, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.