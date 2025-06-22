Ірландія перестала використовувати вугілля для виробництва електроенергії

Ірландська компанія ESB оголосила про зупинку використання вугілля на станції Moneypoint – єдиній вугільній ТЕС в Ірландії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Станція Moneypoint тепер переходить у статус резервного об'єкта до 2029 року, а в разі потреби вона зможе працювати на нафті за вказівкою ірландського оператора електромережі EirGrid.

Поступово об'єкт перетвориться на майданчик для розміщення обладнання, необхідного для енергетичного переходу країни до відновлюваних джерел енергії.

Як зазначається, важливою частиною цього процесу стало встановлення першого в Ірландії синхронного компенсатора, який почав працювати в 2022 році. Це обладнання відіграє критично важливу роль у підтримці стабільності електромережі, бо допомагає регулювати інерцію та частоту в мережі, коли система отримує великі обсяги електроенергії від сонячних та вітрових електростанцій.

Moneypoint – найбільша електростанція Ірландії потужністю 915 МВт. Станцію ввели в експлуатацію протягом 1985-1987 років як єдину вугільну ТЕС країни. На піку роботи вона забезпечувала близько 25% електроенергії Ірландії. Її димові труби заввишки 218 метрів є найвищими спорудами в Ірландії. У 2021 році власник ESB Group оголосив про рішення закрити станцію та перетворити її на хаб зеленої енергетики.

Відмова від вугільної генерації стала можливою завдяки швидкому розвитку вітроенергетики в Ірландії, яка вже забезпечує понад третину електроенергії країни.

Як повідомлялося, Європейський Союз минулого року вперше в своїй історії отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.

У квітні фінська енергетична компанія Helen Ltd. оголосила про закриття останньої в країні вугільної теплоелектростанції.