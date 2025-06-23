Іноземні інвестиції в Росію впали до мінімуму за 24 роки. Путін вважає, що РФ випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій

Росія за минулий рік змогла залучити в свою економіку всього $3,3 млрд – мінімум з 2001 року, коли країна тільки-но почала виходити з фінансової кризи, що трапилася трьома роками раніше.

Про це свідчить доповідь про прямі іноземні інвестиції в світі від Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), передає The Moscow Times.

Як повідомляється, приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у Росію впав минулого року на 62,8% порівняно з 2023 роком та в 11,7 раза порівняно з 2021 роком, коли він становив $38,8 млрд.

"Нічого суперпривабливого в Росії сьогодні немає, щоб іноземні компанії мали б усе кинути й іти в Росію заробляти гроші", – заявив колишній заступник голови Банку Росії Сергєй Алексашенко.

За даними самого Центробанку РФ, за останні три роки вкладення нерезидентів у реальний сектор РФ скоротилися на 57%: із $497,7 млрд ПІІ (накопиченим підсумком), які мали бізнес на 1 січня 2022 року, до початку 2025 року залишилося лише $216 млрд – мінімальна сума з 2009 року.

Менше, ніж із 2001 року, приплив ПІІ в Росію був лише в рік, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну: у 2022 році ПІІ виявився негативним, склавши $15,2 млрд, за даними UNCTAD. Негативне значення показує, що іноземні компанії, які раніше вклали гроші до Росії, терміново їх репатріювали.

За словами Алексашенко, навіть якщо розв'язана Росією повномасштабна війна проти України "закінчиться завтра, мало хто із серйозних великих компаній готовий розглядатиме Росію як місце для інвестицій".

"Усі добре бачать, що з кожним днем ​​ситуація з правами власності (в Росії, – ред.) стає лише гіршою", – сказав він.

Так, у Росії націоналізація набирає обертів, і за останні три роки російська влада вилучила понад десяток іноземних компаній.

Раніше стало відомо, що президент РФ Владімір Путін закликав "душити" західні ІТ-сервіси, які не пішли з Росії.

Перед тим Путін відібрав російський завод в одного з найбільших виробників ліків з Німеччини.

На початку 2025 року стало відомо, що Росія отримає можливість конфіскувати активи громадян країн, де "необґрунтовано вилучили майно Росії".

Наприкінці минулого року Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій.