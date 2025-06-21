Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до $724 мільйона
Продаж доларів Національним банком із 16 до 20 червня зріс до $724 млн проти $585,8 млн тижнем раніше.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку.
Загалом від початку 2025 року регулятор продав із резервів уже $16,2 млрд, а купив – $36,18 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
