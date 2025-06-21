БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до $724 мільйона

Продаж доларів Національним банком із 16 до 20 червня зріс до $724 млн проти $585,8 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку.

Загалом від початку 2025 року регулятор продав із резервів уже $16,2 млрд, а купив – $36,18 млн.

Читайте також: Нацбанк знову збільшує продаж валюти з резервів: у травні він зріс до $3 мільярдів

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.

Автор: 

валюта (2348) НБУ (9592) продаж (2132)
Тільки якась вільна гривня - відразу в долар і в панчоху.Тому долар і не здихає а ще трохи дихає.Тільки за одне це Штати повинні нам дякувати...
21.06.2025 16:30 Відповісти
Потужно! Незламно! Квартально!
21.06.2025 22:09 Відповісти
Мільярди доларів Національний банк витрачає на штучний курс іноземної валюти збагачуючи виключно імпортерів при тому що дефіцит бюджету 400 мільярдів гривень. Міністерство оборони відмовилося закупати снаряди 155 калібру у відчізняних виробників, бо нема коштів. У нас при владі або дурні, або російські агенти.
22.06.2025 17:53 Відповісти

