Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України, – розвідка
Громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, які прибувають до Росії у пошуках заробітку, все частіше примусово мобілізують на війну проти України
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.
Із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.
"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", – наголошують у ГУР.
Читайте також: Наслідки мобілізації від Путіна: В Росії зафіксували рекордний за 17 років дефіцит кадрів
На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.
У травні стало відомо, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль