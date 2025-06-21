Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України, – розвідка

Громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, які прибувають до Росії у пошуках заробітку, все частіше примусово мобілізують на війну проти України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.

Із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", – наголошують у ГУР.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

У травні стало відомо, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.