Зеленський розповів, у яких країнах запустять виробництво зброї для України

Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва за кордоном. Зокрема, вже є домовленості з деякими європейськими країнами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає РБК-Україна.

"Данія – номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", – зазначив він.

Президент додав, що в цьому році Україна знайшла в ОПК $43 млрд. Зокрема, це гроші, які йдуть на підтримку і фінансування українського оборонно-промислового крмплексу.

Зеленський наголосив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво – виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.