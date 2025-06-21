БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 317 22

Зеленський розповів, у яких країнах запустять виробництво зброї для України

Зеленський розповів, у яких країнах запустять виробництво зброї для України

Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва за кордоном. Зокрема, вже є домовленості з деякими європейськими країнами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає РБК-Україна.

"Данія – номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", – зазначив він.

Президент додав, що в цьому році Україна знайшла в ОПК $43 млрд. Зокрема, це гроші, які йдуть на підтримку і фінансування українського оборонно-промислового крмплексу.

Зеленський наголосив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво – виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.

Автор: 

Зеленський Володимир (2588) зброя (929) виробництво (1344)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ото чмо може колись замовкнути?
показати весь коментар
21.06.2025 20:33 Відповісти
+20
Треба було ще точну локацію,коордінати розказати,показати.
показати весь коментар
21.06.2025 19:51 Відповісти
+5
Во ЛІДОР заливає - вже військове виробництво розміщує в країнах НАТО ... мабуть Єрмак чимось розбавляє щось , щоб і там вкрасти .

Але я по іншому глянув на такі заяви ЛІДОРА - він підтвердив, що буде все робити, щоб ця війна йшла нескінченно заради його нескінченої влади!

Як же все БЕЗПЕРСПЕКТИВНО в ЗЕ-Україні! Недарма батьки масово вивозять дітей до Європи, щоб хоч у них була якась перспектива та мирне життя ... подалі від цього неадекватного ЗЕшмурдяка!
показати весь коментар
21.06.2025 22:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба було ще точну локацію,коордінати розказати,показати.
показати весь коментар
21.06.2025 19:51 Відповісти
👍
показати весь коментар
22.06.2025 19:18 Відповісти
Ото чмо може колись замовкнути?
показати весь коментар
21.06.2025 20:33 Відповісти
Во ЛІДОР заливає - вже військове виробництво розміщує в країнах НАТО ... мабуть Єрмак чимось розбавляє щось , щоб і там вкрасти .

Але я по іншому глянув на такі заяви ЛІДОРА - він підтвердив, що буде все робити, щоб ця війна йшла нескінченно заради його нескінченої влади!

Як же все БЕЗПЕРСПЕКТИВНО в ЗЕ-Україні! Недарма батьки масово вивозять дітей до Європи, щоб хоч у них була якась перспектива та мирне життя ... подалі від цього неадекватного ЗЕшмурдяка!
показати весь коментар
21.06.2025 22:05 Відповісти
Леша, а не сами ли батьки голосовали за ту ЗЕ-Украину? 73 процента! Кто им доктор. Сами убили свое будущее и свою страну.
показати весь коментар
21.06.2025 22:54 Відповісти
И снова виновато население. И снова нам кацапские прихвостни впаривают чувство вины. Осталось дописать - Iqor shool - Украина сама напала на кацапию, ну на худой конец - спровоцировала. Ну и конечно - 73% украинцев в лучшем случае - неполноценные недочеловеки, а, так, - просто дебилы
показати весь коментар
22.06.2025 10:57 Відповісти
И уже даже какому-то дебилу понравилось
показати весь коментар
22.06.2025 10:58 Відповісти
В Україні і зараз є багато виробників необхідної зброї, але чиновники не замовляють і не платять (замовлення отримують лише свої контори?).
показати весь коментар
21.06.2025 23:06 Відповісти
Бородатий підліток, харош піаритися обіцянками. Де 3000 ракет у 2025 -му? Вже половину було виготовлено,Вовік?
показати весь коментар
22.06.2025 00:37 Відповісти
Меньше б звіздів, а більше б робив!
показати весь коментар
22.06.2025 06:58 Відповісти
На кожному кроці лише: зеленський, зеленський, зеле... Може досить піарити цього продажного брехливого нікчему? Йому це однако уже не допоможе.
показати весь коментар
22.06.2025 07:00 Відповісти
Довгий Нептун вже літає 😂😂😂
показати весь коментар
22.06.2025 08:43 Відповісти
Щось реальне, чи черговий мільйон дронів від Зеленського?
показати весь коментар
22.06.2025 11:54 Відповісти
Релокація військових заводів це схема з привласнення коштів.
показати весь коментар
22.06.2025 12:45 Відповісти
То курачка ще в гнізді... Ну скільки можна в пусту трендіти7
показати весь коментар
22.06.2025 14:52 Відповісти
Хочеш щось для оборни робити. а не гундосити -мовчи довбень хрипатий,одні анонси... .Бо це закон,якщо перед початком важливої справи рознесеш по вухам,то однозначно все піде по звізді і коту під хвіст.
показати весь коментар
22.06.2025 16:47 Відповісти
Зеленський розповів, у яких країнах запустять виробництво зброї для України... посадять по мільону дерев і усіх , хто є запросять на шашлики, а потім - усі разом - вирушать на лижах до Оману...
показати весь коментар
22.06.2025 19:46 Відповісти
Яке дурне!
показати весь коментар
22.06.2025 21:17 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 11:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 