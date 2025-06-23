У Києві внаслідок ворожої атаки змінено роботу громадського транспорту

Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 23 червня рух громадського транспорту у Києві змінено.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, рух поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;

автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Станом на 07:40 автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на дві окремі ділянки руху:

від вул. Північної до просп. Європейського Союзу;

від вул. Чорнобильської до площі Марченка.

Зазначається, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.

Поблизу станції метро "Святошин":

автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

рух тролейбусів № 41 затримується.

Водночас метрополітен працює в штатному режимі. Утім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.

Як повідомлялося, у ніч проти 23 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.