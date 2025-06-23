У Києві внаслідок ворожої атаки змінено роботу громадського транспорту
Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 23 червня рух громадського транспорту у Києві змінено.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зокрема, рух поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.
На вул. Івана Виговського транспорт курсує:
- тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;
- автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;
- автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.
Станом на 07:40 автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на дві окремі ділянки руху:
- від вул. Північної до просп. Європейського Союзу;
- від вул. Чорнобильської до площі Марченка.
Зазначається, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.
Поблизу станції метро "Святошин":
- автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";
- автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
- рух тролейбусів № 41 затримується.
Водночас метрополітен працює в штатному режимі. Утім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.
Як повідомлялося, у ніч проти 23 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
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