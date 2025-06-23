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Негода призвела до знеструмлень у п’яти областях

електроенергія

Унаслідок грози та сильного вітру, станом на ранок 23 червня, у п’яти областях повністю або частково були знеструмлені 56 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб заживити усіх абонентів.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Уранці воно було на 3,3% нижчим, ніж попереднього робочого дня. Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

За словами енергетиків, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денний час. В "Укренерго" закликають користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

електроенергія (4312) Укренерго (2037)


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