Норвегія вироблятиме в Україні надводні дрони

Норвегія заявила про наміри вести розробку і виготовляти надводні дрони на території України.

Про це повідомила пресслужба норвезького Міністерства оборони, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (майже 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.

"Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні", – наголосив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

"Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", – підкреслили в Міноборони Норвегії.

Як повідомлялося, в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси NASAMS.