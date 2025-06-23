У Державному агрореєстрі запровадили новий функціонал. Що змінилося

Міністерство аграрної політики та продовольства запровадило новий функціонал у системі "Державний аграрний реєстр" (ДАР), який має підвищити ефективність адміністрування у сфері сільського господарства.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

За його словами, новий функціонал передбачає завантаження витягів з ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарського продукції, що був створений як окрема функціональна підсистема ДАР.

Крім того, доступна нова функція – перевірка витягу за унікальним номером через відкритий веб-інтерфейс, що пришвидшує процес верифікації користувача ДАР.

Водночас у ДАР реалізовано й інші функції: переведення користувача у статус активного сільгоспвиробника, а також перегляд історії змін статусу, що забезпечує прозорість обліку.

"Ці оновлення – ще один крок до цифрової зручності, відкритості та надійності в роботі з Державним аграрним реєстром", – наголосив Коваль.

Як повідомлялося, в Україні почали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.