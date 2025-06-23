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Новини
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Уряд призначив нову очільницю Податкової служби. Що про неї відомо?

Уряд призначив Карнаух виконувачкою обов’язків голови Податкової служби

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух.

Про це свідчить розпорядження уряду № 593-р від 18 червня.

Зазначається, що обов’язки очільника ДПС Карнаух виконуватиме тимчасово – до призначення голови відомства.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови ДПС на першого заступника голови зазначеної служби Карнаух Лесю Аркадіївну", – йдеться у документі.

Відомо, що Леся Карнаух з липня 2018 року до травня 2023 року обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України. Із липня 2023 року і до початку 2025 року була заступницею голови Київської обласної державної адміністрації.

У січні 2025 року її призначили заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, у травні – першим заступником голови.

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада підтримала призначення очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Він очолював Податкову з 31 грудня 2024 року. До того обіймав посаду голови Київської ОДА. 

Автор: 

Кабмін (7826) призначення (1152) Державна податкова служба (399)


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Топ коментарі
+4
Щоб зрозуміти, що за людина, біографію треба починати з батьків, а не з заступника керівника апарату.
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23.06.2025 15:17 Відповісти
+3
своя, рідно-корабельна
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23.06.2025 14:18 Відповісти
+3
як можна ставити на таку посаду людину без досвіду? хоча про що це я....
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23.06.2025 16:22 Відповісти
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Чергова дерьмако-сосалка!!!
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23.06.2025 14:05 Відповісти
У 2004-2005 роках - головний спеціаліст відділу взаємодії з Верховною Радою (ВР) і координації законотворчої роботи, головний спеціаліст юридичного відділу Державного комітету природних ресурсів.

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У 21 рік, щойно випускається з інституту і вже головний спеціаліст з якоїсь херні у верховній раді
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23.06.2025 18:20 Відповісти
В той час були програми стажування студентів старших курсів в органах влади і найкращих потім одразу після отримання вищої освіти брали на роботу. І ви читати не вмієте, вона працювала не у ВР, а в Держкомітеті природних ресурсів.
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23.06.2025 23:56 Відповісти
своя, рідно-корабельна
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23.06.2025 14:18 Відповісти
Щоб зрозуміти, що за людина, біографію треба починати з батьків, а не з заступника керівника апарату.
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23.06.2025 15:17 Відповісти
Аркадіївна? Може в неї ще й пашпорт Ізраїлю є ... як у всяких там "міндичей"-"коломойш"?
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23.06.2025 15:20 Відповісти
як можна ставити на таку посаду людину без досвіду? хоча про що це я....
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23.06.2025 16:22 Відповісти
поставити можна..питання -хто керувати буде тією людиною?
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23.06.2025 21:33 Відповісти
Досвід роботи в держ. органах є. Але профільного з січня 2025 року.
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24.06.2025 00:50 Відповісти

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