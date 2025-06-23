Уряд призначив нову очільницю Податкової служби. Що про неї відомо?

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух.

Про це свідчить розпорядження уряду № 593-р від 18 червня.

Зазначається, що обов’язки очільника ДПС Карнаух виконуватиме тимчасово – до призначення голови відомства.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови ДПС на першого заступника голови зазначеної служби Карнаух Лесю Аркадіївну", – йдеться у документі.

Відомо, що Леся Карнаух з липня 2018 року до травня 2023 року обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України. Із липня 2023 року і до початку 2025 року була заступницею голови Київської обласної державної адміністрації.

У січні 2025 року її призначили заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, у травні – першим заступником голови.

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада підтримала призначення очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Він очолював Податкову з 31 грудня 2024 року. До того обіймав посаду голови Київської ОДА.