Шмигаль доручив посилити контроль за зборами коштів на благодійність

Кабінет Міністрів планує посилити контроль за прозорістю благодійних зборів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками координаційної наради уряду.

"Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів", – написав голова уряду, не уточнивши подробиць.

Як повідомлялося, напередодні Нацполіція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв.

Це відбулося після того, як на цю справу звернув увагу президент Володимир Зеленський, який заслухав відповідну доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. За словами голови держави, Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

Що передувало?

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Читайте також: Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби