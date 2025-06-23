Шмигаль розповів, скільки фінансової допомоги Україна отримала від партнерів від початку року

Україна вже отримала від партнерів понад $20 мільярдів із загальної потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, яка оцінюється у $39,3 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками координаційної наради уряду.

"Загальна потреба у зовнішньому фінансування цього року – $39,3 млрд. Вже залучено понад $20 млрд", – написав голова уряду.

Він уточнив, що із цієї суми $15,8 млрд надійшло за механізмом ERA, $3,7 млрд – від ЄС, майже $400 млн – від МВФ та $50 млн – від Світового банку.

"Є домовленості, щоб повністю закрити фінансові потреби на цей рік. Обговорили фінансування держбюджету, потреби та домовленості з партнерами на 2026 рік. Перед Мінфіном поставлені відповідні завдання", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, у червні Україна отримала ще один транш у розмірі 1 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за якою повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро.

Нагадаємо, у червні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.