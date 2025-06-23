"єВідновлення": Власникам пошкодженого житла у пам’ятках архітектури збільшать виплати

Кабінет Міністрів готує рішення, яке дозволить збільшити виплати власникам пошкодженого внаслідок російських обстрілів житла у пам'ятках архітектури.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками координаційної наради уряду.

"Програма "єВідновлення". Готуємо рішення щодо збільшення суми компенсацій для власників пошкодженого житла, яке є пам’яткою архітектури. Завдання отримали Мінрозвитку та Мінкульт", – написав голова уряду.

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Як повідомлялося, у червні Кабмін ухвалив рішення додатково виділити 3,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Планується, що ці кошти дозволять видати ще понад 2 тис. житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

Загалом за програмою "єВідновлення" вже понад 100 тис. українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тис. сертифікатів для придбання нового житла замість зруйнованого.