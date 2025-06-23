АРМА виставить на продаж шість майнінгових ферм

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для реалізації арештованого майна – майнінгового обладнання.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що оголошено конкурс з продажу майнінгового обладнання, переданого АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

"Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори.

В АРМА наголосили, що все обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.

Термін подання документів для участі в конкурсах – до 4 липня 2025 року включно, до 16:00.

Як повідомлялося, АРМА планує продати майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".