АРМА виставить на продаж шість майнінгових ферм
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для реалізації арештованого майна – майнінгового обладнання.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що оголошено конкурс з продажу майнінгового обладнання, переданого АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.
"Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори.
В АРМА наголосили, що все обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.
Термін подання документів для участі в конкурсах – до 4 липня 2025 року включно, до 16:00.
Як повідомлялося, АРМА планує продати майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Передайте Федорову на майнінг ШІ.
Воно ж по суті те саме.