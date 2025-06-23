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Новини
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АРМА виставить на продаж шість майнінгових ферм

В Україні виставлять на торги шість майнінгових ферм

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для реалізації арештованого майна – майнінгового обладнання.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що оголошено конкурс з продажу майнінгового обладнання, переданого АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

"Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори.

В АРМА наголосили, що все обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації. 

Термін подання документів для участі в конкурсах – до 4 липня 2025 року включно, до 16:00.

Як повідомлялося, АРМА планує продати майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".

Автор: 

криптовалюта (645) АРМА (456)


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Наташа, тута водкі нетуть, вали за паребрік.
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23.06.2025 20:11 Відповісти
Нафіга продавати?
Передайте Федорову на майнінг ШІ.
Воно ж по суті те саме.
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23.06.2025 20:13 Відповісти
Вангую що все те добро купить «своя людини» з зєльоної шобли.
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23.06.2025 22:35 Відповісти
Люди без света сидят, а они крипту майнят. Нет, это не государство. И это даже уже не зелёный балаган, много хуже. Правда директор балагана "лучший в истории президент". Спросите ермака, он подтвердит.
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23.06.2025 23:16 Відповісти

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