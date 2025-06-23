"Укроборонпром" домовився про співпрацю з Airbus

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром") та європейська компанія Airbus уклали тристоронній меморандум про співпрацю.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Зокрема, в межах співпраці фахівці "Укроборонпрому" навчаться технічному обслуговуванню та ремонту авіаційної техніки виробництва Airbus, яка експлуатується в Україні.

Планується, що надалі представники Airbus відвідають Україну, щоб сформувати з українськх спеціалістів групи для вивчення технологій та відповідної документації з подальшим отриманням статусу інструкторів.

Раніше повідомлялося, що німецький збройовий концерн Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклали Меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства.

До того АТ "Українська оборонна промисловість" та французька Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.