У Податковій службі пояснили недовиконання плану надходжень від ПДВ у травні
Державна податкова служба (ДПСУ) у травні зібрала 21,7 млрд грн ПДВ до держбюджету, що на 1,5 млрд грн, або на 6,6%, менше встановленого місячного плану.
Цю інформацію підтвердили у пресслужбі ДПСУ, пояснивши відхилення від плану низкою тимчасових чинників.
Серед них податківці вказують:
- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;
- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;
- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.
Водночас у ДПСУ зауважили, що за підсумками січня-травня 2025 року після бюджетного відшкодування від сплати податку на додану вартість надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн, або на 9,5%, більше встановленого Мінфіну плану. При цьому за аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (на 22 млрд гривень).
"З початку року також відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за 5 місяців минулого року. Крім того, маємо позитивну тенденцію у надходженнях до бюджету. За 5 місяців вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або + 11%)", – додали у Податковій службі.
Як повідомлялося, у травні ДПСУ вперше у 2025 році не виконала план з надходження від сплати ПДВ. Водночас залишок не відшкодованого бізнесу ПДВ майже не змінився: за підсумками травня він зменшився всього на 39,5 млн грн – до 30,3 мільярда гривень.
Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.
За його словами, станом на 1 квітня залишок не відшкодованих сум ПДВ становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн. Станом на 1 травня залишок не відшкодованих сум ПДВ зріс до 30,36 млрд грн, переважно за рахунок збільшення обсягу заявок від бізнесу, щодо яких призначено різноманітні перевірки.
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