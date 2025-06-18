БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні нарахували 17 тисяч офіційних мільйонерів. Вони задекларували майже 500 мільярдів доходів

Скільки офіційних мільйонерів в Україні

Українці задекларували 474 мільярдів гривень доходів за підсумками деклараційної кампанії за 2024 рік, це на 93,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, доходи у розмірі більше 1 мільйона гривень задекларували понад 17 тисяч осіб.

"Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. І це не вигадка, а підсумки цьогорічної деклараційної кампанії. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік – а сумарно вони задекларували 254 млрд грн", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що водночас загальна кількість декларантів зменшилась на 22% – до 363 тис.

"Ймовірно, частина просто змінила країну проживання – і більше не фігурує в українській статистиці", – припустив Гетманцев.

Читайте також: В Україні за рік з’явилося понад 6 тисяч нових мільйонерів

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року річний дохід у сумі понад 1 млн грн задекларували 10,7 тис. українців, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з попереднім роком.

Автор: 

податки (2586) Державна податкова служба (439) мільйонери (95) Гетманцев Данило (550)
Топ коментарі
+8
Приблизино 22т євро 😂 але звучить)
18.06.2025 14:31 Відповісти
+6
А пенсіонери перераховують по сто гривень для наших захисників Щоб ви с--кі подавились своїми міліонами.
18.06.2025 14:56 Відповісти
+4
звичайний наріт заслуговує на ту владу, котру сам собі обирає.
вже більше тридцяти років.
гопак на граблях......
18.06.2025 15:22 Відповісти
18.06.2025 14:31 Відповісти
😂😂😂👍
Гетьманцев сказав, що він в перших рядах цих мільйонерів разом з третьяковою і желєзняком, в яких бабло на деревах росте, не інакше?
18.06.2025 14:58 Відповісти
18.06.2025 14:58 Відповісти
Та да. Я от теж подавав декларацію вчергове цьогоріч. І після складання зарплати зі всіх офіційних джерел доходів - теж виявився гривневий мільйонер по річним доходам. Але щось якось не дуже себе "мільйонером" відчуваю.
18.06.2025 14:58 Відповісти
18.06.2025 14:58 Відповісти
Згідно декларації в цьго борця за народне щастя три квартири загальною площею понад 300 кв.м та будинок понад 200 кв.м., 10 гектарів землі(це кілька земельних цілянок)
Предмети розкоші, кожен з яких це тисячі доларів вартості.
Кілька торгівельних марок.
А ще він як Юлій Цезар встигає «працювати» скрізь і одночасно, отримуючі майже 600 000 тисяч грн у ВРУ та 140000 в кількох ЗВО Украни.
Крім того, в цього борця з спецпенсія на дляго народа, дружина отримує соціальну допомогу більше 10000 грн.
Крім цього в банках кількасот тисяч грн, 20 тисяч долярів, це саме оой мільон грн про який цей борець за народ віщає. А також 35000 долярів додатково та ще 10000 долярів у дружини Гетьманцева. Ще 350000 грн додатково в іншому банку, та майже 6000 євро....
Можете перевірити статки цього борця за народне щастя https://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab

Це його декларація.
18.06.2025 15:16 Відповісти
Ну ми ж можемо на цю красоту помилуватися ? От нам і демократія !
показати весь коментар
Обтєкай, ніщєброд, який навіть евівалент $2'000 зарплати не зміг подужати.
18.06.2025 14:59 Відповісти
Реальне зростання, 'НЕЗЛАМНОЇ» економіки, дякуючи шмигалю і ще там,… кому… Ну, і гетьманцева…
18.06.2025 15:00 Відповісти
Чиновники отримують зарплати більше 100 000 за місяць. 10 зарплат от вже і мільйонер. Шо тут дивного? А звичайний нарід на мінімалках сидить...
18.06.2025 15:00 Відповісти
18.06.2025 15:22 Відповісти
Звичайний наріт погоджується на зарплати в конвертах, бути "працівником-СПД" і взагалі без оформлення "працювати". Аби тільки допомогти "роботавцю" ухилятися від сплати ЄСВ/ПДФО тощо. А потім звичайний наріт дивується "а чого це пенсія = мінімалка, я ж все життя працював, ЗАРОБИВ на пенсію".

Тож не заздріть тим, хто більший хитрун, ніж ви, лох лоховський, який працює за мінімалку.
18.06.2025 18:08 Відповісти
Не говори так. Не тільки. Моя дружина пропрацювала 40 років вчителем і отримує пенсію 4000 грн.
18.06.2025 18:12 Відповісти
І що? Твоя дружина мала можливість погодитися лише на 25% ставки, "відбувати" в тій довбаній школі 1-2 уроки (аби стаж йшов офіційний тощо) і весь інший час витрачати на репетиторство, яке б приносило по $30+ за годину з одного учня в обласному центрі.

Але ні - вона вигадала собі "треба ж працювати на повну ставку за копійки". І 40 років ішачила на дебілів, 70% часу витрачаючи на "журнали, звіти, планування" тощо.

З-за таких ідіоток я на "$30-50 за годину" я з 2010 року не можу знайти достатню кількість репетиторів індивідуальних для дітей і племінників, яким треба було готуватись акцентовано до ЗНО. Особливо капець з цим настав в 15-16 році, коли я племінників діставав з окупації і треба було на атестати перездавати екстерном і готуватись. Всі "вчителі" дуже зайняті - за $200 величезну кількість дебільних журналів заповнюють та контрольні по ночах перевіряють навіщось.

Тож має твоя дружина те, що заслужила - НІХЄРА.
18.06.2025 18:48 Відповісти
Поумнічаєш коли станеш старий та не зможеш заробляти. Добре?
18.06.2025 19:06 Відповісти
В тебе проблема з причинно-наслідковими зв'язками. От твоя дружина ішачила все життя за копійки і має 4000 грн пенсії. А я ішачив все життя за зп, більшу за ту, з якої береться ЄСВ максимальний. Якби мені прямо зараз розрахували пенсію без всіляких доплат, просто по стажу і рівню зп тощо - вона була б "десь біля 17'000 грн". А я ж не тільки "на пенсію" працював, і іншими способами готуюсь до періоду "без заробляння". Відчуваєш різницю? І при цьому я теж ішачу, не держслужбовець і не начальник. Просто треба бути людиною і продавати свою працю за гідну зарплату, а не "ну бодай яку, хоч за мінімалку, аби тільки не безробітнім".
18.06.2025 19:20 Відповісти
Ну не всі ж так можуть як ти. Та і пішла вона на пенсію ще в 2014-му. Здоров'я підвело та і професійне вигорання ьеж одна із причин. Держава не цінує тих хто вчив діточок читати та писати. Звідки ж візьметься нормальна пенсія з мізерних зарплат вчителів? Це після 2014-го почали більш-менш добавляти тільки...
18.06.2025 20:24 Відповісти
Ага, держави останні 10'000 років не цінували нікого, хто на них ішачив. Це в 100% книжок написано. Максимум, що міг отримати пересічний від держави - медальку з жерсті та почесну грамоту. Ну і 25% пільги на вартість труни. І відмінність держав одна від одної - тільки в ступені людожерства, а не в наявності чи відсутності людожерства.

Але НІ! 90% народонаселення сподіваються на державну пенсію, нічого не заробляють більше за мінімалку, від роботодавця гідних зарплат не вимагають, державу хаять за маленькі пенсії, при чому завжди намагаються уникати будь-яких податків і за будь-якої нагоди намагаються "порішати" і сунути хабарчика, хоч кульком цукерок.

Я - звичайний. Просто ні на кого і ні на що не сподіваюсь. Бо залізобетонно знаю - якщо я не зароблю, ніхто мені нічого ніколи просто так не дасть. А ти з своєю дружиною на щось, окрім себе, схоже сподівались. Мабуть, принца на білому мерседесі з дармовою пенсією як СШАзасрашці?
18.06.2025 22:12 Відповісти
Щодо Вашої дружини не знаю, чому так.

Щодо ЗП 100 тис. у чиновників - не пересмикуйте. Такі ЗП тільки у керівників держустанов та організацій. Міністерства, служби, відомства тощо. Але їх відносно небагато.
18.06.2025 21:28 Відповісти
Таких як моя дружина сотні тисяч по Україні з такими пенсіями. Навіть після ХВормули від Реви Стосовно чиновників і не тільки. Ви коли небудь цікавились скільки отримують мери та їх зами міст більших ніж 100 000 населення? Скільки таких по Україні?
18.06.2025 21:44 Відповісти
Грицько Злий

Чиновники отримують зарплати більше 100 000 за місяць

Така форма представлення означає - "усі чиновники". Тобто звичайна маніпуляція.
Все, що я мав на увазі.

І так, я згоден, ситуація з ЗП на багатьох посадах не відповідає можливостям країни.
19.06.2025 19:41 Відповісти
Ось де справжні мільойонери поо яких гетьманцев з желєзняком не розкажуть, бо ці крадіїї ними не внесені до тих хто має декларувати свої доходи.
«СБУ та Нацполіція викрили посадовців Одеської міськради, які розкрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів. Ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн.

Учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним. До схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці.

Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

...»

Не дарма я завжди поважаю СБУ і завжди була проти їх реформування фріками. Добре б було повернути їм всі функції по боротьбі з корурцією, як було до того. Дякую СБУ, ДБР та прокурам за їх працю. Сподіваюсь, і є всі підстави вірити, що новий генпрокурор кожну цю справу без зволікань і потакань адвокатам в їх бажанні тягнути час, доведе до реального вироку!
18.06.2025 15:34 Відповісти
Не дарма я завжди поважаю СБУ і завжди була проти їх реформування фріками. Добре б було повернути їм всі функції по боротьбі з корурцією, як було до того. Дякую СБУ, ДБР та прокурам за їх працю. Сподіваюсь, і є всі підстави вірити, що новий генпрокурор кожну цю справу без зволікань і потакань адвокатам в їх бажанні тягнути час, доведе до реального вироку!

Це такий тролінг тонкий чи ви їбануті на всю голову? СБУ і є найбільшими бандитами в Україні. Саме вони або здійснюють або кришують 90% всіх крупних економічних злочинів.
18.06.2025 16:55 Відповісти
Дайте угадаю, все работники ТЦК и ВЛК, таможенники, мусара, налоговики, прокуроры и судьи, из news миллионеров никто бизнесом не занимается!!!!🤪🥳😆🤣🤪😂
18.06.2025 16:25 Відповісти
А, ещё великие строители и восстановители!!
18.06.2025 16:26 Відповісти
Краще дали статистику, скільки мільярдів під матрацами у всіх депутатів ВР.
18.06.2025 16:58 Відповісти
🔥🔥🔥
18.06.2025 17:03 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту. Фактично кожен, хто має житло від 25000$ є мільйонером. А щоб бути мільйонером по річних доходах, треба мати місячний дохід від 2000$.
18.06.2025 18:45 Відповісти
Чого у українців не відібрати це спотвореного почуття соціальної "справедливості" не в американському сенсі, коли ти бачиш багату, успішну людину і намагаєшься вчитися, більше працювати, "бігати кабанчиком" аби як не те, то хоча б твої діти жили більш-менш. А у нас коли ти бачиш когось, хто краще, більш заможно живе, то хочешь уравнять його по-шаріковські, отнять і поділить.
Далеко ходить не треба, навіть в цій новині зверху сидить ресентиментна стара нікчема, яка плаче за пенсію свою і дружини-вчителя. Все життя сиділо на дупі рівно, а тепер шукає винних в тому, що його батьки не побудували комунізм, він не звів соціалізм, а на життя при капіталізмі ні часу ни сил вже не було. Майже шкода
18.06.2025 22:29 Відповісти
А кажуть - народу нема за що воювати, виявляється є ті, кому є за що.
18.06.2025 23:06 Відповісти
4 бригади. нехай захищають свої мільйони
19.06.2025 00:26 Відповісти
Уявляєте звідки беруться міліонери під час війни і в такій кількості? Як здерають останнє комерси і це тількі ті що показали статки
19.06.2025 00:47 Відповісти
Здається мені вони забули прокурорів порахувати
19.06.2025 08:19 Відповісти
Гетьманцев: збільшилась кількість гривневих мільйонерів - це перемога! Але чи декларувалися і обліковувались кошти виплат військовим та їх сім'ям? Це гірки і вистраждані мільйони, краще б їх не було
19.06.2025 12:17 Відповісти

