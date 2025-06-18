В Україні нарахували 17 тисяч офіційних мільйонерів. Вони задекларували майже 500 мільярдів доходів

Українці задекларували 474 мільярдів гривень доходів за підсумками деклараційної кампанії за 2024 рік, це на 93,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, доходи у розмірі більше 1 мільйона гривень задекларували понад 17 тисяч осіб.

"Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. І це не вигадка, а підсумки цьогорічної деклараційної кампанії. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік – а сумарно вони задекларували 254 млрд грн", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що водночас загальна кількість декларантів зменшилась на 22% – до 363 тис.

"Ймовірно, частина просто змінила країну проживання – і більше не фігурує в українській статистиці", – припустив Гетманцев.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року річний дохід у сумі понад 1 млн грн задекларували 10,7 тис. українців, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з попереднім роком.