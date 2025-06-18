В Україні нарахували 17 тисяч офіційних мільйонерів. Вони задекларували майже 500 мільярдів доходів
Українці задекларували 474 мільярдів гривень доходів за підсумками деклараційної кампанії за 2024 рік, це на 93,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
За його словами, доходи у розмірі більше 1 мільйона гривень задекларували понад 17 тисяч осіб.
"Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. І це не вигадка, а підсумки цьогорічної деклараційної кампанії. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік – а сумарно вони задекларували 254 млрд грн", – написав Гетманцев.
Він зауважив, що водночас загальна кількість декларантів зменшилась на 22% – до 363 тис.
"Ймовірно, частина просто змінила країну проживання – і більше не фігурує в українській статистиці", – припустив Гетманцев.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 року річний дохід у сумі понад 1 млн грн задекларували 10,7 тис. українців, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з попереднім роком.
Гетьманцев сказав, що він в перших рядах цих мільйонерів разом з третьяковою і желєзняком, в яких бабло на деревах росте, не інакше?
Предмети розкоші, кожен з яких це тисячі доларів вартості.
Кілька торгівельних марок.
А ще він як Юлій Цезар встигає «працювати» скрізь і одночасно, отримуючі майже 600 000 тисяч грн у ВРУ та 140000 в кількох ЗВО Украни.
Крім того, в цього борця з спецпенсія на дляго народа, дружина отримує соціальну допомогу більше 10000 грн.
Крім цього в банках кількасот тисяч грн, 20 тисяч долярів, це саме оой мільон грн про який цей борець за народ віщає. А також 35000 долярів додатково та ще 10000 долярів у дружини Гетьманцева. Ще 350000 грн додатково в іншому банку, та майже 6000 євро....
Можете перевірити статки цього борця за народне щастя https://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab
Це його декларація.
вже більше тридцяти років.
гопак на граблях......
Тож не заздріть тим, хто більший хитрун, ніж ви, лох лоховський, який працює за мінімалку.
Але ні - вона вигадала собі "треба ж працювати на повну ставку за копійки". І 40 років ішачила на дебілів, 70% часу витрачаючи на "журнали, звіти, планування" тощо.
З-за таких ідіоток я на "$30-50 за годину" я з 2010 року не можу знайти достатню кількість репетиторів індивідуальних для дітей і племінників, яким треба було готуватись акцентовано до ЗНО. Особливо капець з цим настав в 15-16 році, коли я племінників діставав з окупації і треба було на атестати перездавати екстерном і готуватись. Всі "вчителі" дуже зайняті - за $200 величезну кількість дебільних журналів заповнюють та контрольні по ночах перевіряють навіщось.
Тож має твоя дружина те, що заслужила - НІХЄРА.
Але НІ! 90% народонаселення сподіваються на державну пенсію, нічого не заробляють більше за мінімалку, від роботодавця гідних зарплат не вимагають, державу хаять за маленькі пенсії, при чому завжди намагаються уникати будь-яких податків і за будь-якої нагоди намагаються "порішати" і сунути хабарчика, хоч кульком цукерок.
Я - звичайний. Просто ні на кого і ні на що не сподіваюсь. Бо залізобетонно знаю - якщо я не зароблю, ніхто мені нічого ніколи просто так не дасть. А ти з своєю дружиною на щось, окрім себе, схоже сподівались. Мабуть, принца на білому мерседесі з дармовою пенсією як
СШАзасрашці?
Щодо ЗП 100 тис. у чиновників - не пересмикуйте. Такі ЗП тільки у керівників держустанов та організацій. Міністерства, служби, відомства тощо. Але їх відносно небагато.
Чиновники отримують зарплати більше 100 000 за місяць
Така форма представлення означає - "усі чиновники". Тобто звичайна маніпуляція.
Все, що я мав на увазі.
І так, я згоден, ситуація з ЗП на багатьох посадах не відповідає можливостям країни.
«СБУ та Нацполіція викрили посадовців Одеської міськради, які розкрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів. Ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн.
Учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним. До схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці.
Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
...»
Не дарма я завжди поважаю СБУ і завжди була проти їх реформування фріками. Добре б було повернути їм всі функції по боротьбі з корурцією, як було до того. Дякую СБУ, ДБР та прокурам за їх працю. Сподіваюсь, і є всі підстави вірити, що новий генпрокурор кожну цю справу без зволікань і потакань адвокатам в їх бажанні тягнути час, доведе до реального вироку!
Це такий тролінг тонкий чи ви їбануті на всю голову? СБУ і є найбільшими бандитами в Україні. Саме вони або здійснюють або кришують 90% всіх крупних економічних злочинів.
Далеко ходить не треба, навіть в цій новині зверху сидить ресентиментна стара нікчема, яка плаче за пенсію свою і дружини-вчителя. Все життя сиділо на дупі рівно, а тепер шукає винних в тому, що його батьки не побудували комунізм, він не звів соціалізм, а на життя при капіталізмі ні часу ни сил вже не було. Майже шкода