"Укрзалізниця" призначила новий поїзд із Житомира до Одеси

АТ "Укрзалізниця" призначила поїзд №148/147 Житомир – Одеса, який об’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з Житомира до Одеси курсування поїзда відбуватиметься через день з 11 липня. Відправлення з Житомира – о 13:58, прибуття до Одеси – о 06:16 ранку

Водночас із Одеси до Житомира поїзд курсуватиме через день з 10 липня, відправлятиметься з Одеси о 19:33 та прибуватиме до Житомира о 12:27 наступного дня.

Зазначається, що поїзд курсує через Черкаси. Також маршрут пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів.

У складі поїзда – вагони на будь-який рівень комфорту: купейні, плацкартні та СВ (люкс)

Квитки у продажу розпочнуться за 20 діб до дати відправлення.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до популярних напрямків у літній сезон. Зокрема, йдеться про рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.