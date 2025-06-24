"Укрзалізниця" призначила новий поїзд із Житомира до Одеси
АТ "Укрзалізниця" призначила поїзд №148/147 Житомир – Одеса, який об’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що з Житомира до Одеси курсування поїзда відбуватиметься через день з 11 липня. Відправлення з Житомира – о 13:58, прибуття до Одеси – о 06:16 ранку
Водночас із Одеси до Житомира поїзд курсуватиме через день з 10 липня, відправлятиметься з Одеси о 19:33 та прибуватиме до Житомира о 12:27 наступного дня.
Зазначається, що поїзд курсує через Черкаси. Також маршрут пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів.
У складі поїзда – вагони на будь-який рівень комфорту: купейні, плацкартні та СВ (люкс)
Квитки у продажу розпочнуться за 20 діб до дати відправлення.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до популярних напрямків у літній сезон. Зокрема, йдеться про рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.
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