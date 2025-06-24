Словаччина готова розблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Яка умова

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати новий європейський пакет санкцій проти Росії буквально через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.

Як пише Euractiv, у понеділок ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з погляду того, чи може він зашкодити національній економіці, передає Європейська правда.

"Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", – сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку – можливо, на суму до 20 млрд євро. Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки", – сказав він.

Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. Тому і він, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президенткою Європейської комісії і прем'єркою Данії, країна якої головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу і нафти.

Зазначимо, що Словаччина ніколи не накладала вето і не блокувала жодних санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово погрожувала це зробити.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.