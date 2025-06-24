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Новини
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Словаччина готова розблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Яка умова

Словаччина готова розблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Яка умова

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати новий європейський пакет санкцій проти Росії буквально через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.

Як пише Euractiv, у понеділок ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з погляду того, чи може він зашкодити національній економіці, передає Європейська правда.

"Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", – сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку – можливо, на суму до 20 млрд євро. Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки", – сказав він.

Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. Тому і він, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президенткою Європейської комісії і прем'єркою Данії, країна якої головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу і нафти.

Зазначимо, що Словаччина ніколи не накладала вето і не блокувала жодних санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово погрожувала це зробити.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.

Автор: 

росія (14581) санкції (4541) Словаччина (348) Євросоюз (5264)


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Умова одна - хочуть щоб їм заплатили більше чим їм дав Пуйло за наші трупи. Звичайна торгівля трупами не більше.
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24.06.2025 11:25 Відповісти
Зеленський постачає нафтопроводом Угорщині і Словаччині нафтопродукти, чим дає можливість путіну заробляти 20 млн. долл. в день, а у Європи вимагає застосування санкцій проти москалів..
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24.06.2025 13:44 Відповісти
Вот прямо сам Зеленський і качає ту нафту! =) Тут кожному очевидно що це ЄС нас заставляє, а то Словачина і інші взагалі взвиють.
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24.06.2025 16:32 Відповісти
Зеленський качає не сам, а з допомогою 4-5 (було 5-6) дЕфективних менеджерів, монобільшості у ВР і ручному уряду.
А ЄС дивиться на нашу зелену владу, як на ідіотів, і думає - навіщо їм вводити сенкції заради України, якщо Україна сама їх не вводить, а допомагає путіну заробляти гроші на вбивство українців.
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24.06.2025 17:11 Відповісти
Лидеры ЕС 31 мая договорились о частичном эмбарго на поставку российской нефти. Запрет не касается поставки нефти по трубопроводам. На этом исключении настаивали Венгрия и Словакия. Причина - высокая зависимость их экономик от российской нефти, поставляемой по нефтепроводу. Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу будут продолжаться, пока не будет найдено техническое решение, удовлетворяющее энергетические потребности Венгрии, Словакии, Чехии, не имеющих выхода к морю, пишет Bloomberg.
Яким мля хреном тут взагалі Зеленський?
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24.06.2025 18:29 Відповісти
А нахрена нам взагалі такий верховний говнокомандуючий, який фінансує армію агресора, а свою армію обкрадає на бракованих мінах, на великому крадівництві оборонних споруд, на закритті ракетних програм, на призначенні безграмотних, але лояльних йому командирів, а чесних і талановитих офіцерів і генералів переслідує і садить у тюрми? Нахрєна нам таке лайно?
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25.06.2025 23:29 Відповісти
А нахрена мені твоя методичка? Мало того що там половину брєда, так яке це взагалі відношення має до нафтопровода???
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26.06.2025 00:34 Відповісти
Зеленський через цей нафтопровод фінансує армію окупанта 20 млн. дол. кожен день. Це факт.
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27.06.2025 10:25 Відповісти

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