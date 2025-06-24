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Одеса отримає шість когенераційних установок. Це забезпечить світлом мільйон людей під час блекаутів

Одеса отримає шість когенераційних установок.

Завдяки співпраці донорів, ПРООН та місцевої влади Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами візиту заступника генсека ООН Хаоляна Сюя в Одесу.

Зазначається, що надане обладнання разом забезпечить безперебійне тепло- та електропостачання для майже мільйона мешканців – навіть у разі повного блекауту.

"Допомога ПРООН та інших партнерів – це значний внесок у розбудову розподіленої генерації та посилення енергетичної стійкості. Впевнена, що надане в межах Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН обладнання не тільки забезпечить стабільність у короткостроковій перспективі, а й є важливим кроком до створення енергонезалежного майбутнього Одеси та покращення якості життя мешканців міста", – наголосила очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго Юлія Киян

Когенераційні установки, профінансовані урядами Швеції, Норвегії та Японії за координації ПРООН.

Як повідомлялося, в Україні цього року в межах розвитку системи децентралізованої генерації планують встановити 420 когенераційних установок і модульних котелень, насамперед у прифронтових регіонах.

Автор: 

Одеса (938) електроенергія (4313) ПРООН (26) Міненерго (937)


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