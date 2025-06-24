Одеса отримає шість когенераційних установок. Це забезпечить світлом мільйон людей під час блекаутів

Завдяки співпраці донорів, ПРООН та місцевої влади Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами візиту заступника генсека ООН Хаоляна Сюя в Одесу.

Зазначається, що надане обладнання разом забезпечить безперебійне тепло- та електропостачання для майже мільйона мешканців – навіть у разі повного блекауту.

"Допомога ПРООН та інших партнерів – це значний внесок у розбудову розподіленої генерації та посилення енергетичної стійкості. Впевнена, що надане в межах Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН обладнання не тільки забезпечить стабільність у короткостроковій перспективі, а й є важливим кроком до створення енергонезалежного майбутнього Одеси та покращення якості життя мешканців міста", – наголосила очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго Юлія Киян

Когенераційні установки, профінансовані урядами Швеції, Норвегії та Японії за координації ПРООН.

Як повідомлялося, в Україні цього року в межах розвитку системи децентралізованої генерації планують встановити 420 когенераційних установок і модульних котелень, насамперед у прифронтових регіонах.