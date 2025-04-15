Децентралізована генерація: В Україні цього року планують запустити 420 когенераційних установок і котелень

В Україні цього року в межах розвитку системи децентралізованої генерації планують встановити 420 когенераційних установок і модульних котелень, насамперед у прифронтових регіонах.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 квітня.

"Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах", – розповів Шмигаль.

Він також зауважив, що бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

Так, за 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дозволить йому встановити майже 640 МВт потужності. Сума кредитування фізичних осіб наближається до 1 млрд грн.

Раніше Шмигаль заявив, що Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни та розпочала підготовку до наступного. Енергетикам далося відновити понад половину потужностей, пошкоджених ворогом минулого року.

До того повідомлялся, що ЄБРР планує цього року виділити близько 1 млрд євро, щоб допомогти Україні відновити пошкоджений енергетичний сектор та підвищити енергетичну стійкість.