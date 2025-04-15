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Україні вдалося відновити понад 50% енергооб’єктів, пошкоджених торік, – Шмигаль

шмигаль

Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни та розпочала підготовку до наступного. Енергетикам далося відновити понад половину потужностей, пошкоджених ворогом минулого року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 квітня.

За його словами, загалом із 2022 року російські військові вразили понад 63 тисячі енергетичних об’єктів. 

Також прем’єр підкреслив, що атомна енергетика працювала впродовж опалювального сезону з високою потужністю – працювали всі дев’ять енергоблоків АЕС.

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Крім того, Україні вдалося розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт. Водночас у Фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів.

"Крім того, активно розвивається система децентралізованої генерації. Минулої зими запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. Цього року заплановано встановлення ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, ЄБРР планує цього року виділити близько 1 млрд євро, щоб допомогти Україні відновити пошкоджений енергетичний сектор та підвищити енергетичну стійкість.

Автор: 

енергетика (396) опалювальний сезон (1151) Шмигаль Денис (1485)


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ахметовський холуй шмигаль звітує про ремонт ахметовського майна за кошти платників податків.
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15.04.2025 14:51 Відповісти
А за язика хто дьогра? Сигнал ***** подаєш?
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15.04.2025 15:32 Відповісти

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