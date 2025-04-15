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Уряд виділив прифронтовим областям 1,8 мільярда на укриття та ремонт інфраструктури

Уряд виділив прифронтовим областям 1,8 мільярда на укриття та ремонт інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1,8 млрд грн для 180 громад у дев’яти прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, підтримку отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

За словами прем’єра, кошти підуть на найнагальніші потреби:

  • аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;
  • будівництво укриттів;
  • закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;
  • ремонт критичної інфраструктури – мереж тепла і газу.

"Рішення ухвалено за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Ми підставляємо плече тим нашим громадам, які цього потребують найбільше", – підсумував Шмигаль.

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Як повідомлялося, уряд схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою "Підтримка швидкого відновлення України". Зокрема, 412 млн грн спрямують на ремонт доріг.

Автор: 

Кабмін (7745) інфраструктура (227) відновлення (346)


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побудують і закуплять от тільки десь в Іспанії
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15.04.2025 14:15 Відповісти
Оце простір для крадівництва! Приїде комісія на приймання - а де? А немає - бо вчора ворожа 100-тонна боньба все зрівняла з землею, то дайте ще мішок грошей.
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15.04.2025 14:28 Відповісти
Поверь друже, там и комиссия в доле.
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15.04.2025 14:56 Відповісти

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