Уряд виділив прифронтовим областям 1,8 мільярда на укриття та ремонт інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1,8 млрд грн для 180 громад у дев’яти прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, підтримку отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

За словами прем’єра, кошти підуть на найнагальніші потреби:

аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;

будівництво укриттів;

закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;

ремонт критичної інфраструктури – мереж тепла і газу.

"Рішення ухвалено за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Ми підставляємо плече тим нашим громадам, які цього потребують найбільше", – підсумував Шмигаль.

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Як повідомлялося, уряд схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою "Підтримка швидкого відновлення України". Зокрема, 412 млн грн спрямують на ремонт доріг.