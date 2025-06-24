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Негода знеструмила десятки населених пунктів у трьох областях

Негода знеструмила десятки населених пунктів у трьох областях

Станом на ранок 24 червня, внаслідок грози та вітру повністю або частково знеструмлено понад 40 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи. До кінця доби усіх знеструмлених абонентів планують заживити.

Водночас енергетики фіксують зростання споживання. Станом на 9:30, воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня. Цьому сприяли хмарна погода і дощ на значній території України. Такі умови зумовлюють низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Учора, 23 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% більшим, ніж у п’ятницю, 20 червня.

Також в "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Як повідомлялося, у ніч проти 23 червня внаслідок ворожої атаки на Київ були пошкоджені електричні мережі. Зокрема постраждав один із трансформаторних пунктів ДТЕК.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037)


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