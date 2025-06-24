Виробник товарів оборонного значення намагався ухилитися від ПДВ на 325 мільйонів: бухгалтерці повідомили про підозру

Головній бухгалтерці одного з підприємств, що надає послуги з виготовлення товарів оборонного призначення, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на 325 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2022-2024 років підозрювана вносила неправдиві відомості до податкових накладних та звітності товариства.

"Документи вона реєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних і подавала до контролюючих органів із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість. Фактично ж ці операції не мали підстав для застосування режиму звільнення від оподаткування та підлягали оподаткуванню на загальних підставах", – пояснили в ОГПУ.

Через це до бюджету України не надійшло понад 325 млн грн ПДВ. Під час досудового розслідування цю суму повністю відшкодовано.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як повідомлялося, детективи БЕБ у Києві викрили директора держпідприємства, яке спеціалізується на транспортуванні трубопроводом аміаку, в ухиленні від сплати податків на 97,7 млн грн.