БЕБ викрило директора держпідприємства в ухиленні від податків на майже 100 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили директора держпідприємства, яке спеціалізується на транспортуванні трубопроводом аміаку, в ухиленні від сплати податків на 97,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час розслідування встановили, що керівник підприємства, який точно знав про обсяг задекларованих податкових зобов’язань, свідомо ухилився від їх сплати попри наявність необхідних коштів на рахунках підприємства. Натомість він розпорядився активами на власний розсуд.

За даними аналітиків та результатів експертиз, сума збитків, завданих бюджету, складає 97,7 млн грн.

У результаті проведених слідчих дій керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів).

Читайте також: ДБР викрило масштабну схему розкрадання держкоштів на харчах для військових. ФОТО

Під час досудового розслідування детективи забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала у справі щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем.