БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Житло для військових
1 883 12

"єОселя": Комітет Ради рекомендував закрити доступ до пільгової іпотеки для прокурорів та силовиків

Комітет Ради рекомендував закрити доступ до пільгової іпотеки для прокурорів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував збільшити фінансування програми пільгових іпотечних кредитів "єОселя" та закрити до неї доступ для працівників силових та правоохоронних органів, які не беруть безпосередньої участі у захисті держави.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на рішення за підсумками засідання, присвяченого проблемним питанням у сфері кредитування.

Зокрема, фінансування програми "єОселя" рекомендовано збільшити насамперед за рахунок неефективних програм Мінекономіки (програми "Національний кешбек" тощо) та інших джерел.

Додатково Кабміну рекомендовано:

  • усунути дискримінаційну норму про збільшення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та членів сімей загиблих військовослужбовців за контрактом;
  • поширити на мобілізованих дію кредитної ставки 3% річних протягом десяти років з дати укладення кредитного договору, 6% річних, починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору.

Гетманцев наголосив, що окремо потрібно опрацювати питання користування пільговими умовами кредитування (як це передбачено для військових) для тих, хто не брав безпосередньої участі в обороні держави.

"Комітет пропонує виключити прокурорів Офісу генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, співробітників Служби судової охорони, а також осіб інших органів сил безпеки й оборони, які не брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, із переліку з кола осіб, які можуть претендувати на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням за пільговою процентною ставкою", – пояснив депутат.

Читайте також: Попит на пільгову іпотеку за програмою "єОселя" в десятки разів перевищує її можливості, – Гетманцев

Як повідомлялося, від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року, нею змогли скористатися понад 17 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися майже 9 тисяч військовослужбовців та працівників сектору безпеки – це понад половина від усіх позичальників. Також пільговою ставкою скористалися 1,3 тис. педагогів, 1,3 тис. медиків та 350 науковців. Під 7% кредити отримали 4,1 тис. громадян, які не мають житла, 0,6 тис. внутрішньо переміщених осіб і 0,4 тис. ветеранів.

При цьому пільгову іпотеку під 3% річних активно оформлюють топчиновники, силовики, судді та прокурори, з'ясували журналісти Bihus.Info. Так, за останній рік кожен 20 працівник ДБР оформив пільговий кредит на житло попри те, що родини окремих працівників правоохоронних органів мають численну нерухомість. При чому подекуди претенденти на пільгову іпотеку з-поміж родин прокурорів вдаються до відвертих махінацій, щоб підлаштуватися під умови програми.

Автор: 

житло (606) іпотека (364) пільги (278) Гетманцев Данило (515) єОселя (24)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+9
При цьому пільгову іпотеку під 3% річних активно оформлюють топчиновники, силовики, судді та прокурори.

Але на фронт, щоб захищати цю нерухомість, вони не йдуть. Для цього є мобілізований Микола, якому якраз іпотека під 3% недоступна. Ось таке от іпсо про новітній феодалізм.
показати весь коментар
24.06.2025 16:58 Відповісти
+4
Під 7% мобілізованим доступна, а 3% тільки при контракті. Але з 20 тисяч зарплати 7% іпотеку не потягнеш на шось пристойне, значить треба на нуль іти. А хтось сидить прекрасно в тилу на гарній зарплаті з купою пільг і має ту саму іпотеку без пікселя, автомата й патріотичного обов'язку. Ось так. Знущання та й все.
показати весь коментар
24.06.2025 17:53 Відповісти
+2
Оце бачив рекламу контракту 18-25. Стоїть життєрадісний дядько в пікселі й розказує - "для молоді це прекрасна можливість мати своє житло, заробити грошей, отримати гарний старт в житті". Це прекрасно, просто чарівно. Єдиний варіант мати свою хату - іти на фронт або їхати на заробітки (в мирний час, або хто зараз вислизнув).
показати весь коментар
24.06.2025 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді і ту "пільгову" іпотеку треба закрити - бо зелені гниди всруться, а холопам ніхріна не дадуть - бо це що ж - усе для народу?...
показати весь коментар
24.06.2025 16:48 Відповісти
***** прокурам і суддям той ваш кредит з %, прокурори і судді і так квартири отримують без ваших кредитів
показати весь коментар
24.06.2025 16:48 Відповісти
Більше нерухомості, різної і халявної. Квартир багато не буває
показати весь коментар
24.06.2025 17:29 Відповісти
та вже не дуже і не у всіх містах, з службовим житлом тепер проблема, а купити квартиру під такі смішні відсотки, це ж халява, потім продати можна.
показати весь коментар
24.06.2025 17:44 Відповісти
При цьому пільгову іпотеку під 3% річних активно оформлюють топчиновники, силовики, судді та прокурори.

Але на фронт, щоб захищати цю нерухомість, вони не йдуть. Для цього є мобілізований Микола, якому якраз іпотека під 3% недоступна. Ось таке от іпсо про новітній феодалізм.
показати весь коментар
24.06.2025 16:58 Відповісти
Миколі ніяка іпотека недоступна, а може статися так, що і не буде потрібна, нажаль. Бо діти депутанів і міністрів не воюють, тому їм пофіг, а так би переживали як організуватиі забезпечити.
показати весь коментар
24.06.2025 17:42 Відповісти
Під 7% мобілізованим доступна, а 3% тільки при контракті. Але з 20 тисяч зарплати 7% іпотеку не потягнеш на шось пристойне, значить треба на нуль іти. А хтось сидить прекрасно в тилу на гарній зарплаті з купою пільг і має ту саму іпотеку без пікселя, автомата й патріотичного обов'язку. Ось так. Знущання та й все.
показати весь коментар
24.06.2025 17:53 Відповісти
так і є. а 7% річних плюс тіло кредиту, це хіба якусь однокімнатну хз де, і то якщо сім'є немає, то можна потягнути, але тоді собі у всьому відмовляти, а ті що на 0, то вони думають як живими залишитись, а не про іпотеку думають.
показати весь коментар
24.06.2025 18:05 Відповісти
Оце бачив рекламу контракту 18-25. Стоїть життєрадісний дядько в пікселі й розказує - "для молоді це прекрасна можливість мати своє житло, заробити грошей, отримати гарний старт в житті". Це прекрасно, просто чарівно. Єдиний варіант мати свою хату - іти на фронт або їхати на заробітки (в мирний час, або хто зараз вислизнув).
показати весь коментар
24.06.2025 18:10 Відповісти
Якщо всім , то всім.
показати весь коментар
24.06.2025 17:29 Відповісти
квартира в ипотеку - это петля (Витя АК)
показати весь коментар
24.06.2025 19:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 