"єОселя": Комітет Ради рекомендував закрити доступ до пільгової іпотеки для прокурорів та силовиків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував збільшити фінансування програми пільгових іпотечних кредитів "єОселя" та закрити до неї доступ для працівників силових та правоохоронних органів, які не беруть безпосередньої участі у захисті держави.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на рішення за підсумками засідання, присвяченого проблемним питанням у сфері кредитування.

Зокрема, фінансування програми "єОселя" рекомендовано збільшити насамперед за рахунок неефективних програм Мінекономіки (програми "Національний кешбек" тощо) та інших джерел.

Додатково Кабміну рекомендовано:

усунути дискримінаційну норму про збільшення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та членів сімей загиблих військовослужбовців за контрактом;

поширити на мобілізованих дію кредитної ставки 3% річних протягом десяти років з дати укладення кредитного договору, 6% річних, починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору.

Гетманцев наголосив, що окремо потрібно опрацювати питання користування пільговими умовами кредитування (як це передбачено для військових) для тих, хто не брав безпосередньої участі в обороні держави.

"Комітет пропонує виключити прокурорів Офісу генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, співробітників Служби судової охорони, а також осіб інших органів сил безпеки й оборони, які не брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, із переліку з кола осіб, які можуть претендувати на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням за пільговою процентною ставкою", – пояснив депутат.

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Як повідомлялося, від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року, нею змогли скористатися понад 17 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися майже 9 тисяч військовослужбовців та працівників сектору безпеки – це понад половина від усіх позичальників. Також пільговою ставкою скористалися 1,3 тис. педагогів, 1,3 тис. медиків та 350 науковців. Під 7% кредити отримали 4,1 тис. громадян, які не мають житла, 0,6 тис. внутрішньо переміщених осіб і 0,4 тис. ветеранів.

При цьому пільгову іпотеку під 3% річних активно оформлюють топчиновники, силовики, судді та прокурори, з'ясували журналісти Bihus.Info. Так, за останній рік кожен 20 працівник ДБР оформив пільговий кредит на житло попри те, що родини окремих працівників правоохоронних органів мають численну нерухомість. При чому подекуди претенденти на пільгову іпотеку з-поміж родин прокурорів вдаються до відвертих махінацій, щоб підлаштуватися під умови програми.