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"Укрпошта" домовилася про доступ до чотирьох аеропортів у США

АТ "Укрпошта" домовилася із Поштою США про відкриття для доставки чотирьох американських аеропортів – Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, робота над угодою тривала понад роки, а документ є конфіденційним. Тож, доступ до аеропортів США є лише одним із аспектів угоди.

Смілянський додав, що завдяки відкриттю аеропортів доставка до США стане швидшою – вона займатиме 6-8 днів, а тариф залишаться чинними.

Крім того, передбачаються кращі тарифи для важчих посилок.

"У нас вже діє крута пропозиція для клієнтів на легкі посилки Prime. Домовилися розширити її на посилки до 5 кг. Час впровадження – між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року", – додав очільник "Укрпошти".

Водночас, за його словами, команда Пошти США пообіцяла допомогти переконати Amazon та інші торговельні майданчики відкривати пряму доставку в Україну.

Як повідомлялося, до кінця червня має відбутися запуск нового мобільного застосунку "Укрпошти".

Автор: 

США (4998) Укрпошта (804) Смілянський Ігор (119)


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