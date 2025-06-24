"Приватбанк" виставить на продаж права вимоги за кредитами клієнтів на 5 мільярдів

Державний "Приватбанк" впродовж 2025 року виставить на продаж кредитний портфель загальною заборгованістю понад 5 мільярдів гривень, який включатиме споживчі кредити, надані фізичним особам без забезпечення.

Права вимоги за проблемними кредитами на нарахованими відсотками виставлятимуть на продаж на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП "СЕТАМ", повідомили у пресслужбі банку.

"Мова йде виключно про кредити, класифіковані як "безнадійні". Тобто, свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення", – запевнили у "Приватбанку".

При цьому з портфелів безнадійних кредитів для продажу обіцяють виключити кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані, а також мешканці територій, на яких проводяться активні бойові дії або які є тимчасово окупованими.

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У "Приватбанку" додали, що продаж таких кредитів відбуватиметься на виконання вимог уряду та НБУ щодо скорочення проблемної заборгованості державних банків.

Зокрема, протягом минулого року банк забезпечив стягнення 6,7 млрд грн простроченої заборгованості і продовжує скорочувати проблемний портфель, в тому числі і за рахунок відступлення прав вимоги за наданими кредитами.

Станом на кінець 2024 року, рівень непрацюючих активів (NPL) у кредитному портфелі "Приватбанку", не пов’язаному з колишніми керівниками та власниками, становив лише 4,9%, додали у банку.

Як повідомлялося, минулого року державний "Приватбанк" виставляв на продаж права вимоги за портфелем із 155 тисяч безнадійних карткових кредитів фізичних осіб на суму 1,6 млрд грн.