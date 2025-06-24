У російських регіонах почали масово закривати поштові відділення: Працівники звільняються через низькі зарплати

Відділення "Пошти Росії" у Башкортостані та Пермському краї почали закриватися через масові звільнення працівників, невдоволених низькими зарплатами.

Зокрема, у місті Добрянка Пермського краю з населенням понад 28 тисяч осіб єдине поштове відділення працюватиме лише чотири години на день через брак персоналу, пише The Moscow Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

Напередодні єдине відділення "Пошти Росії" закрилося в іншому населеному пункті округу – селищі Полазна з населенням близько 13 тисяч осіб. Тепер місцеві жителі мусять їздити за листами за 40 кілометрів до головного міста регіону Пєрмі.

У самій "Пошті Росії" закриття відділень пояснюють нестачею співробітників: у Полазні звільнився і начальник, і оператор поштового пункту.

Місцеві мешканці у соцмережах скаржаться, що поштові відділення закриваються по всьому Пермському краю, адже зарплати у працівників дуже низькі.

У Башкортостані також скорочують відділення "Пошти Росії", пишуть місцеві Telegram-канали. Директор місцевого управління компанії Ленард Шафіков визнав, що кількість міжрайонних відділень (поштамтів) у регіоні зменшать втричі – з 15 до 5-6.

Раніше на великі черги у поштовому відділенні поскаржилися мешканці робітничого селища Чишма, які розповіли, що час роботи пункту скоротили до трьох годин через масове звільнення працівників.

Аналогічна ситуація – у Свердловській області. Нещодавно відділення пошти у селі Косулине, яка обслуговувала до 80 тисяч осіб, закрилося після звільнення всіх працівників через низькі зарплати.

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Наприкінці 2023 року Мінцифри РФ пропонувало владі регіонів опрацювати план із закриття відділень у містах із населенням понад 10 000 осіб, щоб оптимізувати мережу відділень на тлі боргу "Пошти Росії", який на той момент становив 133 млрд рублів.