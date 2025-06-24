Зростання цін у промисловості сповільнилося до 28,9% за рік. Що подорожчало найбільше?

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у травні 2025 року знизився на 2,4%, порівняно з квітнем.

Водночас за рік (порівняно із травнем минулого року) ціни у промисловості зросли на 28,9%, свідчать дані Держстату.

Найбільше зростання у річному вимірі зафіксоване у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 45,7%.

Водночас у добувній промисловості ціни за рік зросли на 3%, а у переробній – на 13,2%.

Зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 21,9%, у виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 24%, у машинобудуванні – на 9,6%, у металургії – на 7,9%.

Читайте також: Промислове виробництво в Україні знову падає: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу

Як повідомлялося, інфляція на споживчому ринку у травні 2025 року прискорилася до 1,3%, порівняно із 0,7% у квітні. У річному обчисленні, порівняно із травнем 2024 року, ціни зросли на 15,9% – це найвищий рівень майже за два роки, свідчать дані Держстату.

У Нацбанку сподіваються, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму і надалі уповільнюватиметься. Зокрема, на цінах на продовольство минулого місяця додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, зазначали у НБУ.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.