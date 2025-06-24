АМКУ оштрафував "Київводоканал" на понад 10 мільйонів. За які порушення?

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала "Київводоканал" на понад 10 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Як зазначається, колегія визнала дії "Київводоканалу", які полягають у розробленні та застосуванні Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуги з централізованого водовідведення.

За вказане порушення "Київводоканал" оштрафували на 10 095 500 грн та зобов'язали припинити порушення й усунути його наслідки протягом двох місяців із моменту одержання рішення.

Іншим рішенням АМКУ визнав дії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) порушенням конкурентного законодавства у вигляді легітимації порушення "Київводоканалу", яке полягає у затвердженні розпорядженням від 12 жовтня 2011 року №1879 правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації Києва.

Відтак, міськрада зобов'язана в двомісячний строк з дня отримання рішення припинити порушення конкурентного законодавства.

Як повідомлялося, на початку червня "Київводоканал" заявив про обшуки в компанії. В Нацполіції тоді сказали, що це стосується розкрадання міського бюджету.

До того "Київводоканал" спростував інформацію, щоб він нібито підвищив тарифи на послуги водопостачання та водовідведення в чотири рази.