Витяг про несудимість з апостилем: У "Дії" запускають бета-тест нової послуги

Портал "Дія" спільно з Міністерством внутрішніх справ запускає бета-тестування нової послуги отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн та з доставкою оригіналу поштою.

Про це повідомляє пресслужба портал.

"Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб стати тестувальником, потрібно мати:

верифікований РНОКПП;

внутрішній чи закордонний паспорт у "Дії";

зареєстроване місце проживання.

Записатися на бета-тестування можна за посиланням.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" з'явилася послуга push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі.