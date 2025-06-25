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Витяг про несудимість з апостилем: У "Дії" запускають бета-тест нової послуги

Витяг про несудимість з апостилем: У

Портал "Дія" спільно з Міністерством внутрішніх справ запускає бета-тестування нової послуги отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн та з доставкою оригіналу поштою.

Про це повідомляє пресслужба портал.

"Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб стати тестувальником, потрібно мати:

  • верифікований РНОКПП;
  • внутрішній чи закордонний паспорт у "Дії";
  • зареєстроване місце проживання.

Записатися на бета-тестування можна за посиланням.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" з'явилася послуга push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі.

Автор: 

судимість (4) Дія (643)


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Что только не придумают чтобы выявить(выловить) всех!
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25.06.2025 11:15 Відповісти
В "Дії" Зеленскому потрібно намалювати стільки процентів, щоб добавити до паперового голосування, і переплюнути опонента.
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25.06.2025 12:14 Відповісти

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