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2 091 21

Китай може повернутися до газового мегапроєкту Путіна через конфлікт на Близькому сході, – WSJ

Китай може повернутися до газового проєкту Путіна

Війна між Ізраїлем та Іраном відродила інтерес китайських лідерів до проєкту "Сила Сибіру-2", який в останні роки активно просуває російський диктатор Володимир Путін для збільшення експорту газу до Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, наближені до китайської влади, передає українська редакція Forbes.

За словами співрозмовників видання, конфлікт на Близькому Сході змусив Пекін замислитися над надійністю маршрутів постачання енергоносіїв, що може повернути інтерес до реалізації проєкту "Сила Сибіру 2", який неодноразово відкладався.

За даними консалтингової компанії Rystad Energy, приблизно 30% газу Китай імпортує у вигляді скрапленого природного газу (СПГ) із Катару та ОАЕ через Ормузьку протоку, яку Іран погрожував перекрити. Водночас незалежні нафтопереробні заводи Китаю останнім часом активно купують дешевшу іранську нафту.

Хоча ймовірність повного закриття протоки низька через залежність Ірану від неї та можливу військову реакцію США, нещодавня ескалація підвищила ризики для Пекіна і спонукає Китай переглянути надійність постачання енергоносіїв із регіону.

Крім того, торговельна війна між США та Китаєм призвела до зупинки експорту американського СПГ до КНР, що послабило енергетичну торгівлю між країнами.

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Як повідомлялося, проєкт газогону "Сила Сибіру-2" роками просуває особисто Володимир Путін, але жодних конкретних домовленостей з цього приводу з китайською стороною не досягнуто.

Переговори гальмувалися через вимоги Пекіна щодо ціни на газ та джерел фінансування будівництва газогону, умов власності та побоювання Китаю щодо надмірної залежності від російських енергоносіїв. Пекін, зокрема, посилався на політику обмеження імпорту нафти й газу з однієї країни до 20%.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв про наміри значно збільшити експорт трубопровідного газу до Китаю, щоб замінити втрачений ринок Європи, яка відмовляється від російського газу. На досягнення цієї мети і спрямований проєкт "Сила Сибіру-2".

Очікується, що новий трубопровід дозволить Росії експортувати додатково 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. Для порівняння, у 2025 році Росія планує поставити 38 мільярдів кубометрів газу через "Силу Сибіру", яка виходить на повну проєктну потужність.

Втім, на будівництво "Сили Сибіру-2" знадобиться щонайменше п'ять років і мільярди доларів. І навіть після виходу обох газогонів до Китаю на повну потужність Росія зможе компенсувати менше ніж дві третини втрачених обсягів експорту газу до Європи.

Автор: 

газ (8010) газопровід (1182) Газпром (2562) Китай (2179) путін володимир (1073)


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Топ коментарі
+6
Свій до свого - по своє
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25.06.2025 14:29 Відповісти
+3
Знову мудрий трамп переміг, ядерний потенціал не знищив, максимум затримав розробку на пару місяців. Зато зблизить китай і парашку
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25.06.2025 14:49 Відповісти
+2
Чайна, навіщо вам вкладатися в кацапські проекти? Вже на часі вигнати мокшанців з Дального сходу та сибіру, аж до Уралу! Хоч якась цивілізація буде на болотах! 😁
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25.06.2025 15:19 Відповісти
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25.06.2025 14:29 Відповісти
Це все російська болтовня. Із якого переляку Китай буде збільшувати залежність від одного постачальника, коли є затверджена доктрина із цього приводу.
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25.06.2025 22:49 Відповісти
Тому шо Китай там збив ціну до бросової
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25.06.2025 22:52 Відповісти
Плювати Китаю. Якби все впиралося у ціни, то ваш карло-пу вже безкоштовно хтів трансортувати газ, але ще раз- є Сттратегічна установка Китаю не залежити від одного постачальника бвльше як на 30 відсотків.
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25.06.2025 22:55 Відповісти
Ви путаєте нафту з газом - закусувати потрібно
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25.06.2025 22:57 Відповісти
Ми нічого не " плутаємо" на відміну від вас. Неважливо, будь-яка сировина у балансі імпорту не може перевищувати 30 відсотків від одного постачальника.
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25.06.2025 23:00 Відповісти
Там ціни у 4 р менші за норм - чого не скористатись і весь товар буде дешевший і конкуренти будуть в жопі
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25.06.2025 23:05 Відповісти
Ну випиши відрядження до Цк Компартії Китаю, поясни товаришам
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25.06.2025 23:13 Відповісти
Яволь! - вони й без мене не в тім"я биті - чого вони вийшли на другу економіку світу
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25.06.2025 23:17 Відповісти
Знову мудрий трамп переміг, ядерний потенціал не знищив, максимум затримав розробку на пару місяців. Зато зблизить китай і парашку
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25.06.2025 14:49 Відповісти
А ну, давай по пунктам як вони " будуть зближатися"?
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25.06.2025 22:50 Відповісти
a дaвaй мы тебя сблизим с окопом в донецких степях.
возврaщaйся в Укрaину будешь медикыней, дроноводыней или нa крaйний случaйно штурмовыней.
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26.06.2025 05:39 Відповісти
Давай. Тільки для цього, тебн потрібно буде викрасти із ферми ведмедчука якось переправити в Україну
Peremoga #609213

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Я читаю: 0

Реєстрація: 15.06.2025
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26.06.2025 12:05 Відповісти
Развели наивных персов. Может попросить у них шахедов пора.
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25.06.2025 14:50 Відповісти
Президент США Дональд Трамп, який бере участь у саміті NATO в Гаазі, виступив ще з однією гучною заявою. За його словами, ізраїльські представники побували на ядерному об'єкті у Фордо і переконалися, що він повністю зруйнований.

Трамп заявив, що іранська ядерна програма відкинута назад на кілька десятиліть і що якби не її знищення, іранський режим не погодився б на припинення вогню. "На них обрушилося пекло. Останнє, про що вони зараз думають, - це збагачення урану", - сказав він.

Американський лідер також розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поцікавився, чи потрібна Трампу допомога з Іраном. На це, згідно з президентом США, той відповів: «Ні, мені потрібна допомога з тобою».
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25.06.2025 14:56 Відповісти
Чайна, навіщо вам вкладатися в кацапські проекти? Вже на часі вигнати мокшанців з Дального сходу та сибіру, аж до Уралу! Хоч якась цивілізація буде на болотах! 😁
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25.06.2025 15:19 Відповісти
Они не вкладывают. Затраты полностью на россии лежат. И покупают за копейки.
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25.06.2025 23:24 Відповісти
Пришло время признать, что россия и Китай просто стремные союзники. Из-за нынешней политики запада и своих собственных взглядов на мир их прямо толкают в объятия друг к другу
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25.06.2025 19:43 Відповісти
Ніхто їх і " нікуда нє толкаєть", не фантазуйте там на фермі
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25.06.2025 22:52 Відповісти
Най будують. За 5 років, або ішак помре, або падішах, або *****.
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25.06.2025 19:51 Відповісти

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