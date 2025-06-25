Китай може повернутися до газового мегапроєкту Путіна через конфлікт на Близькому сході, – WSJ

Війна між Ізраїлем та Іраном відродила інтерес китайських лідерів до проєкту "Сила Сибіру-2", який в останні роки активно просуває російський диктатор Володимир Путін для збільшення експорту газу до Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, наближені до китайської влади, передає українська редакція Forbes.

За словами співрозмовників видання, конфлікт на Близькому Сході змусив Пекін замислитися над надійністю маршрутів постачання енергоносіїв, що може повернути інтерес до реалізації проєкту "Сила Сибіру 2", який неодноразово відкладався.

За даними консалтингової компанії Rystad Energy, приблизно 30% газу Китай імпортує у вигляді скрапленого природного газу (СПГ) із Катару та ОАЕ через Ормузьку протоку, яку Іран погрожував перекрити. Водночас незалежні нафтопереробні заводи Китаю останнім часом активно купують дешевшу іранську нафту.

Хоча ймовірність повного закриття протоки низька через залежність Ірану від неї та можливу військову реакцію США, нещодавня ескалація підвищила ризики для Пекіна і спонукає Китай переглянути надійність постачання енергоносіїв із регіону.

Крім того, торговельна війна між США та Китаєм призвела до зупинки експорту американського СПГ до КНР, що послабило енергетичну торгівлю між країнами.

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Як повідомлялося, проєкт газогону "Сила Сибіру-2" роками просуває особисто Володимир Путін, але жодних конкретних домовленостей з цього приводу з китайською стороною не досягнуто.

Переговори гальмувалися через вимоги Пекіна щодо ціни на газ та джерел фінансування будівництва газогону, умов власності та побоювання Китаю щодо надмірної залежності від російських енергоносіїв. Пекін, зокрема, посилався на політику обмеження імпорту нафти й газу з однієї країни до 20%.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв про наміри значно збільшити експорт трубопровідного газу до Китаю, щоб замінити втрачений ринок Європи, яка відмовляється від російського газу. На досягнення цієї мети і спрямований проєкт "Сила Сибіру-2".

Очікується, що новий трубопровід дозволить Росії експортувати додатково 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. Для порівняння, у 2025 році Росія планує поставити 38 мільярдів кубометрів газу через "Силу Сибіру", яка виходить на повну проєктну потужність.

Втім, на будівництво "Сили Сибіру-2" знадобиться щонайменше п'ять років і мільярди доларів. І навіть після виходу обох газогонів до Китаю на повну потужність Росія зможе компенсувати менше ніж дві третини втрачених обсягів експорту газу до Європи.